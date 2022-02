CS_UNA VOCE PER SAN MARINO: arriva la finalissima del festival che premia con la partecipazione all’Eurovision Song Contest￼

ARRIVA LA FINALISSIMA DEL FESTIVAL

UNA VOCE PER SAN MARINO

SABATO 19 FEBBRAIO 2022

PRESSO IL TEATRO NUOVO A DOGANA, REPUBBLICA DI SAN MARINO

IL VINCITORE ACCEDERA’ ALL’EUROVISION SONG CONTEST 2022



Il progetto, in sinergia sia con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, sia con la Radiotelevisione di Stato San Marino RTV, vede la partecipazione sia di concorrenti Emergenti, che di artisti Big del settore musicale, senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso, che si sfideranno durante la serata di sabato 19 febbraio per aggiudicarsi la partecipazione dal prossimo Eurovision Song Contest come rappresentante della Repubblica di San Marino.«È una novità assoluta in Repubblica – commenta il Segretario per il Turismo Pedini Amati – È una sfida nella sfida, perché è un modo per far conoscere San Marino a tantissimi artisti».

I Big che competeranno sabato 19 febbraio 2022 sono:

Cristina Ramos (Spagna )

Francesco Monte

Alessandro Coli e DJ Burak Yeter (Olanda )

Valerio Scanu

Blind

Ivana Spagna

Matteo Faustini

Tony Cicco & Deshedus E Alberto Fortis

Fabry & Labiuse Feat Miodio (Repubblica di San Marino)

UN BIG A SORPRESA.



La serata sarà condotta da Senhit e Jonathan e sarà sottoposta al giudizio di 5 professionisti del settore che saranno annunciati venerdì 18 febbraio 2022. Sarà inoltre istituita una giuria ad hoc (anch’essa sarà annunciata il 18 febbraio) per valutare il brano in concorso più radiofonico. Durante la conferenza stampa di presentazione della finalissima interverranno il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, il Direttore Generale RTV Ludovico di Meo e Media Evolution. I biglietti per accedere alla serata sono pre-vendita sul circuito Viva Ticket. La finalissima sarà trasmessa in diretta dalle ore 21.00 su San Marino RTV.

UNA VOCE PER SAN MARINO

Facebook | Instagram | Sito Ufficiale | Email

SEGRETERIA DI STATO PER IL TURISMO, POSTE, COOPERAZIONE ED EXPO

Facebook | Instagram

SAN MARINO RTV

Facebook | Instagram | Sito ufficiale

UFFICIO DEL TURISMO

Facebook | Instagram | Sito Ufficiale

TITANCOOP

Sito ufficiale

RED&BLUE MUSIC RELATIONS

www.redblue.it – info@redblue.it

Fb: RedBlueMusic

Ig: redblue_musicrelations

Tw: RedBlue_Music