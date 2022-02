CS_SENHIT presenta “UNA VOCE PER SAN MARINO” il 19 febbraio: SOLD OUT il Teatro Nuovo di Dogana di San Marino, visibile dalle ore 21.00 su San Marino RTV, digitale terrestre al canale 831, Tivùsat al canale 93, Sky al canale 520, e in streaming￼

Rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest nel 2011, 2020 e 2021

Dopo aver portato San Marino in finale all’Eurovision Song Contest 2021, SENHIT è stata chiamata a presentare l’ultima serata del talent show “Una Voce per San Marino”, il concorso televisivo che sceglierà l’artista che quest’anno rappresenterà il Titano all’Eurovision Song Contest (Torino, dal 10 al 14 maggio), il talent organizzato da San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria di Stato Turismo.

La finale si terrà al Teatro Nuovo di Dogana di San Marino il 19 febbraio (che ha registrato il sold out), in diretta su San Marino RTV a partire dalle 21.00 (e visibile sul digitale terrestre al canale 831, su Tivùsat al canale 93, su Sky al canale 520, e in streaming sul sito della TV). La cantante e performer sarà affiancata sul palco dall’amico e collega con cui condivide un background cosmopolita Jonathan Kashanian, presentatore di origini israeliane attualmente in onda con “Detto fatto” su Rai 2.

Si sfideranno 19 concorrenti: i 9 finalisti della categoria “emergenti” che vengono selezionati in questi giorni e i “big” Achille Lauro, Alessandro Coli con il DJ turco Burak Yeter, Blind, Cristina Ramos, Francesco Monte, Matteo Faustini, Ivana Spagna, Valerio Scanu, Tony Cicco assieme alla band romana Deshedus e Alberto Fortis, e Fabry & Labiuse Feat. i Miodio (primi partecipanti per San Marino all’Eurovision Song Contest del 2008).

L’entusiasmo che i fan eurovisivi hanno dimostrato in questi mesi nei confronti dei brani e delle performance di Senhit, che nel 2021 si è stata invitata ad esibirsi anche in Spagna e in Polonia insieme ai più famosi concorrenti del mondo Eurovision, ha portato San Marino RTV a volerla protagonista del suo più importante programma musicale per consegnare il testimone a un nuovo talento!

L’artista italo eritrea ha già concorso per San Marino all’ESC del 2011, era stata chiamata per l’ESC 2020, che poi era stato cancellato a causa dell’emergenza sanitaria, e infine ha portato San Marino in finale nel 2021 con il brano “Adrenalina”, sul palco insieme a Flo Rida e con la direzione artistica di Luca Tommassini.

Artista poliedrica, cantante, attrice e performer, nata a Bologna ma cittadina del mondo, vanta performance in tutto il mondo e collaborazioni con artisti del calibro di Benny Benassi, Flo Rida e Steve Aoki.

È uscito in radio e in digitale “Adrenalina ft. Flo Rida (Steve Aoki remix)”, una nuova veste per il brano già travolgente, che aggiunge energia e fa esplodere il ritornello. Il video (https://youtu.be/4OXGG7mBTZI) è entrato in rotazione sul canale statunitense di MTV.

“Adrenalina” ha superato 15 milioni di stream ed è entrata in classifica in 22 Paesi.

Grazie a questo singolo di successo e al Freaky Trip To Rotterdam, il progetto dedicato all’Eurovision che Senhit ha creato insieme a Luca Tommassini durante la pandemia per unire i fan di tutto il mondo, è diventata una delle artiste più conosciute dal pubblico eurovisivo.

Attualmente è in sala di registrazione, al lavoro sui nuovi brani che verranno presentati quest’anno.

Il 26 marzo si esibirà al “BARCELONA EUROVISION PARTY”, la prima edizione del nuovo pre-party eurovisivo spagnolo, nella Sala Apolo di Barcellona, con tanti iconici ospiti che in questi anni hanno calcato il palco dell’Eurovision Song Contest (bcneurovision.com).

