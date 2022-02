CS_Makari” con Claudio Gioè

Una nuova indagine per Saverio Lamanna

Secondo appuntamento con “Makari”, la fortunata serie tratta dalle opere di Gaetano Savatteri, in onda su Rai1 lunedì 14 febbraio alle 21.25, con Claudio Gioè e Domenico Centamore. Suleima è tornata in Sicilia, ma le cose fra lei e Saverio non sembrano migliorare. La ragazza sembra più lontana di prima, è sempre più presa dalla sua nuova vita, cioè dalla comunità che si è raccolta attorno a La città del sole. Il fatto è che Suleima sta crescendo, sta cambiando e Saverio ha paura che tutto questo la allontanerà irrimediabilmente da lui. Saverio accetta quindi l’offerta di un vecchio amico, Franco Pitrone, che lo invita a un convegno di Onestà e Giustizia, una importante associazione contro la criminalità organizzata. Saverio vi si re“ca (ovviamente con Piccionello) e qua Io investe una sorta di canto delle sirene: ritrova il suo vecchio mondo, il giornalismo (tanti colleghi, vecchi amici…), che aveva deciso di buttarsi alle spalle e che invece si riaffaccia nella sua vita, come la possibilità di un nuovo inizio, una tentazione che pare poterlo strappare via da Màkari. Tentazione non solo professionale, perché al convegno Saverio conosce una donna, Angela. Ma aI convegno viene assassinato Simone Triassi, illustre giornalista e scrittore. Saverio dovrà risolvere l’enigma della sua morte e soprattutto dovrà scoprire se lui e Suleima saranno in grado di risolvere la loro crisi, oppure no.

