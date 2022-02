CS_Secondo appuntamento con la serie “Lea – Un nuovo giorno”

Con Anna Valle e Giorgio Pasotti

Altri due episodi della serie “Lea – Un nuovo giorno” saranno in onda martedì 15 febbraio alle 21.25 su Rai1. Nell’episodio 3, dal titolo “Verità difficili”, si avvicina il compleanno di Martina che aspetta la madre per la sua festa. Arturo, incoraggiato da Lea, confessa alla figlia la verità, che la bambina prende molto male. Intanto Marco e Lea si stanno occupando di Aurora, una sedicenne che vive in un collegio di suore e che pochi giorni prima ha partorito una bambina con l’aiuto del fidanzato… Nell’episodio 4, dal titolo, “Vie di fuga”, Anna affronta Lea, riversando su di lei tutta la sua rabbia. Lea a sua volta affronta Marco: pensa davvero che possano tornare insieme? Martina è tornata in ospedale con Arturo per rimuovere il gesso dal braccio e Marco capisce che il musicista è un serio ostacolo per i suoi piani…. Con la regia di Isabella Leoni, gli attori della serie sono Anna Valle, Giorgio Pasotti, Mehmet Gunsur, Primo Reggiani, Eleonora Giovanardi, Daniela Morozzi, Manuela Ventura, Marina Crialesi, Rausy Giangarè, Gaia Insenga, Francesco Meoni, David Sebasti, Jerry Mastrodomenico, Sergio Pierattini, Sebastiano Amodeo, Rosa Barbolini, Cloe Gunsur.

redazione