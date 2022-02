CS_ALBANO OSPITE AUNA VOCE PER SAN MARINOSABATO 19 FEBBRAIO 2022 ALLE ORE 21 IN DIRETTA TV PRESSO IL TEATRO NUOVO A DOGANA, REPUBBLICA DI SAN MARINO 

L’ospite tanto atteso della finalissima di sabato 19 febbraio sarà Albano che, da 50 anni una icona della musica italiana nel mondo, ha partecipato all’ESC nel 1976 con Romina Power arrivando al settimo posto e nel 2000 come corista per Jane Bogaert. La finalissima sarà trasmessa in diretta dalle ore 21.00 su San Marino RTV (visibile sul canale 831 del DTT, 520 di Sky e 93 TV Sat). I biglietti per accedere alla serata sono pre-vendita sul circuito Viva Ticket. Il progetto, in sinergia sia con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, sia con la Radiotelevisione di Stato San Marino RTV, ha visto la partecipazione sia di concorrenti Emergenti, che di artisti Big del settore musicale, senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso, che si sfideranno durante la serata di sabato 19 febbraio per aggiudicarsi la partecipazione dal prossimo Eurovision Song Contest come rappresentante della Repubblica di San Marino.



redazione