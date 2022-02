CS_DITONELLAPIAGA: annunciati gli instore il 3 marzo a Milano, il 4 a Roma. Sold out i primi concerti.

L’artista rivelazione di Sanremo 2022

DITONELLAPIAGA

Già SOLD OUT nelle due date primaverili di Roma e Milano

Dopo l’ingresso in TOP 10 di “Chimica” nella classifica singoli,

ecco annunciate le prime due presentazioni dell’album “Camouflage”:

3 marzo MILANO – Feltrinelli, piazza Piemonte – h18.30

4 marzo ROMA – Feltrinelli, via Appia – h18.30

https://ditonellapiaga.lnk.to/CamouflagePR

Ditonellapiaga (c) Chiara Mirelli

La sera del 2 febbraio il pubblico italiano ha scoperto improvvisamente che era appena nata una stella. Ditonellapiaga, al secolo Margherita Carducci, saliva sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo insieme a Rettore per infiammare il pubblico dell’Ariston con l’esplosivo e provocatorio brano in gara “Chimica”, dal 4 febbraio su tutte le piattaforme digitali e nella versione in cd e vinile di Camouflage, l’album d’esordio dell’artista romana. Da quel giorno, un hype inarrestabile per la vera rivelazione dell’edizione 2022 della kermesse.

Chimica entra al 9° posto della classifica FIMI dei singoli mentre Camouflage si piazza al 21° posto della classifica FIMI degli album e al 18° in quella dei vinili. Su Spotify il brano è attualmente ai piani alti della Top Italia 50 mentre entrano in Viral 50 ben cinque brani tratti da Camouflage – Spreco di Potenziale, Repito, Vogue, Prozac, Non ti perdo mai – oltre al primissimo brano pubblicato da Ditonellapiaga, Per un’ora d’amore, cover dell’iconico brano dei Matia Bazar.

Intanto Ditonellapiaga annuncia le prime due presentazioni dell’album: il 3 marzo sarà alla Feltrinelli di piazza Piemonte a Milano e il giorno seguente, 4 marzo, alla Feltrinelli di via Appia a Roma.

Sul fronte live, doppio sold out per le prime due date del tour di Camouflage curato da Magellano Concerti: il 4 aprile al Circolo Magnolia di Milano e il 7 aprile al Largo Venue di Roma.

