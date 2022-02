CS_Pesce Rosso e Aquila in sfida per ‘Il Cantante Mascherato’

Secondo appuntamento con il game show di Milly Carlucci

Si aprirà con lo spareggio tra Pesce Rosso ed Aquila il secondo appuntamento con “Il Cantante Mascherato’ , il talent game show, condotto da Milly Carlucci, in onda venerdì 18 febbraio alle 21.20 su Rai 1. Gli abbinamenti per i dieci duetti tra i concorrenti e famosi cantanti italiani saranno: Volpe- Tanta voglia di lei vs Camaleonte – Piccola Katy con Dodi Battaglia; Pastore Maremmano – Io che non vivo vs Drago – Altrove con Morgan; Pinguino – Sotto questo sole vs Lumaca – La prima cosa bella con Paolo Belli; Soleluna – Testarda io vs Medusa – Zingara con Iva Zanicchi; Cavalluccio Marino – Saint Tropez Twist vs Pesce Rosso o Aquila – Un grande amore e niente di più con Peppino Di Capri. Dopo i duetti della prima puntata e l’uscita della maschera ‘Gallina Bluebell’ che nascondeva la cantautrice Fiordaliso, per il secondo appuntamento saranno due i concorrenti che dovranno togliersi la maschera e svelare la loro identità. Chi si nasconde sotto queste maschere? Gli investigatori in studio, Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Arisa , assieme al pubblico da casa cercheranno di indovinarlo. Ad aiutare nelle indagini, infatti, ci penserà anche il pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira. Torna come special guest il vincitore di Ballando con le Stelle Vito Coppola che accompagnerà con le sue performance alcuni numeri dei protagonisti in gara. Le coreografie delle maschere sono affidate a Simone Di Pasquale con la collaborazione di Matteo Addino.

redazione