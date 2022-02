CS_”Stasera tutto è possibile” con Stefano De Martino

Il giro del mondo in 80 Step

Maurizio Casagrande, Nathalie Guetta, Jonathan Kashanian, Elettra Lamborghini, Angelo Pintus e Marcello Sacchetta sono gli ospiti di Stefano De Martino nel nuovo appuntamento con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show in onda martedì 22 febbraio alle 21.20 su Rai 2, che ha per tema “Il giro del mondo in 80 Step”. Ospiti fissi del programma Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Tanti i giochi che si susseguiranno sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli, a cominciare dall’iconica “La Stanza Inclinata”, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi. Ci saranno poi, tra gli altri, “Rumori di mimo”, “Decollo immediato” e “Serenata Step”, “Cookie face”, “Cover step” e “Speed quiz”. Come sempre, l’unica regola di questo “feeling good show” è divertirsi e divertire, in una serata all’insegna del buonumore e dell’allegria.

redazione