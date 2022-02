CS_”Doc – Nelle tue mani”, sesta puntata

Con Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon e Alice Arcuri

Torna su Rai1 in prima serata, alle 21.25, giovedì 24 febbraio, “Doc – Nelle tue mani”, la fiction tratta da una storia vera, raccontata in “Meno dodici” di Pierdante Piccioni e Pirangelo Sapegno con le nuove vicissitudini del dottor Andrea Fanti, primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano, al quale un colpo di pistola ha cancellato dodici anni di memoria.

Nel primo episodio della sesta puntata, dal titolo “Ragioni e conseguenze”, Agnese è sorpresa di trovare ricoverata la madre di Manuel, il bambino che ha in affido con Davide, e con il quale le cose sembrano non andare troppo bene. Agnese dovrà rimettere in discussione tutto quello che crede di sapere, proprio quando Andrea sembra volerle stare più vicino che mai. Mentre le scelte di Damiano sembrano aprire tra lui e Giulia una frattura insanabile, Gabriel finalmente decide di aprirsi con la psicologa.

Nel secondo, intitolato “Gold standard”, è il giorno della simulazione di primariato per Doc: Andrea per un giorno torna a indossare il camice, ma un improvviso blackout informatico dei sistemi dell’ospedale lo costringe a una serie di scelte rischiose. Gabriel confessa al reparto una verità dolorosa, ma il lavoro sul caso di una paziente speciale cambierà ancora una volta le carte in tavola. Alba è sempre più in difficoltà con Riccardo, mentre il lavoro fianco a fianco durante l’emergenza crea tra Cecilia e Doc una sintonia inedita.

redazione