CS_MARRACASH successo di vendite senza precedenti nel rap italiano per “PERSONE TOUR”. Da settembre 17 date nei palasport, 11 già sold out, con due nuovi concerti a Milano (sesto) e a Roma (terzo), oltre a un tour di 13 date nelle grandi rassegne estive.￼

IN ASSOLUTO TRA I TOUR PIÙ ATTESI DEL

2020, 2021 e 2022

MARRACASH

“PERSONE TOUR”

UN SUCCESSO DI VENDITE

SENZA PRECEDENTI NEL RAP ITALIANO

DA SETTEMBRE 17 DATE NEI PALASPORT

di cui 11 già SOLD OUT

CON 5 CONCERTI NELLA SUA MILANO

a cui si aggiunge oggi una nuova 6^ DATA

E 2 APPUNTAMENTI NELLA CAPITALE

con l’arrivo oggi a grande richiesta della 3^ DATA

1 ATTESISSIMO LIVE ALL’ARENA DI VERONA

E per regalarci ancora un’occasione per prendere parte

a un’esperienza unica sotto i palchi più importanti d’Italia

cantando per la prima volta live i suoi 2 ultimi album da record

“PERSONA” e “NOI, LORO, GLI ALTRI”

arrivano anche

13 DATE NELLE PIÙ GRANDI RASSEGNE ESTIVE

Con un successo di vendite senza precedenti nel rap italiano, il 12 luglio parte finalmente uno dei tour più attesi degli ultimi anni: MARRACASH è pronto a portare live sui palchi indoor e outdoor più importanti di tutta Italia i suoi grandi successi e, soprattutto, i suoi due ultimi album da record, “PERSONA” e “NOI, LORO, GLI ALTRI”.

Si chiama “PERSONE TOUR”, quello organizzato da Friends & Partners che conta 17 appuntamenti nei palasport italiani – le date indoor precedentemente previste in primavera arriveranno da settembre -, con ben 5 Forum già annunciati nella sua Milano (4 sono sold out) e 1 nuova data in arrivo oggi, 1 grande concerto nella maestosa Arena di Verona e, sempre da oggi, l’annuncio di un nuovo e terzo live al Palazzo dello Sport di Roma e 13 date outdoor nelle più grandi rassegne estive.

Il ritorno live in grande stile di Marracash è ormai alle porte e, a conferma della fremente attesa dei fan, sono già 11 gli appuntamenti sold out.

Con l’arrivo di un tour atomico e due album che non smettono di collezionare certificazioni e piantonare le posizioni più alte di tutte le classifiche, MARRACASH continua a confermarsi non solo come il King del Rap, ma anche come uno degli artisti più influenti dell’intera scena musicale italiana discografica e live.

Questi tutti i concerti annunciati di “PERSONE TOUR”:

DATE OUTDOOR nuove

12 LUGLIO 2022 – STUPINIGI SONIC PARK – NICHELINO (TO)

13 LUGLIO 2022 – PORTO ANTICO – GENOVA

15 LUGLIO 2022 – BRESCIA SUMMER MUSIC (ARENA CAMPO MARTE) – BRESCIA

16 LUGLIO 2022 – LUCCA SUMMER FESTIVAL (PIAZZA NAPOLEONE) – LUCCA

20 LUGLIO 2022 – FERRARA SUMMER FESTIVAL (PIAZZA TRENTO TRIESTE) – FERRARA

22 LUGLIO 2022 – AMA FESTIVAL (VILLA CA’ CORNARO) – ROMANO D’EZZELINO (VI)

23 LUGLIO 2022 – FESTIVAL DI MAJANO – MAJANO (UD)

26 LUGLIO 2022 – SONIC PARK (CAVA DEL SOLE) – MATERA

30 LUGLIO 2022 – ARENA DELLA REGINA – CATTOLICA (RN)

07 AGOSTO 2022 – ZOO MUSIC FEST (PORTO TURISTICO) – PESCARA

09 AGOSTO 2022 – SOTTOSOPRA FEST (PARCO GONDAR) – GALLIPOLI (LE)

11 AGOSTO 2022 – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL (CASTELLO) – ROCCELLA JONICA (RC)

13 AGOSTO 2022 – SOTTO IL VULCANO FESTIVAL (VILLA BELLINI) – CATANIA

DATE INDOOR

10 SETTEMBRE 2022 – PALAINVENT – JESOLO (VE) sold out

(recupero 28 marzo 2020, 3 aprile 2021, 29 gennaio 2022 e successivamente 18 maggio 2022)

13 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO sold out

(recupero 3 aprile 2020, 13 settembre 2020, 7 aprile 2021 e successivamente 1 febbraio 2022)

14 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO sold out

(recupero 4 aprile 2020, 14 settembre 2020, 8 aprile 2021 e successivamente 2 febbraio 2022)

16 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO sold out

(recupero 18 aprile 2020, 16 settembre 2020, 3 maggio 2021 e successivamente 15 febbraio 2022)

18 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO nuova data

20 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO sold out

(recupero 2 maggio 2020, 17 settembre 2020, 4 maggio 2021 e successivamente 16 febbraio 2022)

21 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

23 SETTEMBRE 2022 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA sold out

(recupero 6 aprile 2020, 20 ottobre 2020, 16 aprile 2021, 5 febbraio 2022 e successivamente 1 giugno 2022)

25 SETTEMBRE 2022 – ARENA DI VERONA – VERONA

(recupero 22 maggio 2020, 18 settembre 2021 e successivamente il 28 aprile 2022)

27 SETTEMBRE 2022 – PALA ALPITOUR – TORINO sold out

(recupero 28 aprile 2020, 27 ottobre 2020,19 aprile 2021, 12 febbraio 2022 e successivamente 6 giugno 2022)

1 OTTOBRE 2022 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

(recupero 2 giugno 2022)

2 OTTOBRE 2022 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA nuova data

4 OTTOBRE 2022 – PALA PARTENOPE – NAPOLI sold out

(recupero 9 aprile 2020, 22 ottobre 2020, 14 aprile 2021, 25 febbraio 2022 e successivamente 25 maggio 2022)

5 OTTOBRE 2022 – PALA PARTENOPE – NAPOLI

(recupero 17 aprile 2021, 26 febbraio 2022 e successivamente 26 maggio 2022)

7 OTTOBRE 2022 – PALAFLORIO – BARI sold out

(recupero del 7 maggio 2020, 1 novembre 2020, 13 aprile 2021, 22 febbraio 2022 e successivamente 30 maggio 2022)

10 OTTOBRE 2022 – PALACATANIA – CATANIA sold out

(recupero 9 maggio 2020, 30 ottobre 2020, 11 aprile 2021, 19 febbraio 2022 e successivamente 28 maggio 2022)

15 OTTOBRE 2022 – UNIPOL ARENA – BOLOGNA

(recupero 24 aprile 2020, 24 ottobre 2020, 22 aprile 2021, 11 febbraio 2022 e successivamente 4 giugno 2022)

16 OTTOBRE 2022 – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE sold out

(recupero 16 aprile 2020, 26 ottobre 2020, 21 aprile 2021, 4 febbraio 2022 e successivamente 23 maggio 2022)

Sarà possibile acquistare i biglietti per i nuovi appuntamenti di Milano (6^ data), Roma (3^ data) e per i concerti estivi outdoor a partire dalle ore 11.00 di oggi, 23 febbraio 2022.

I biglietti precedentemente acquistati per le date indoor e per l’Arena di Verona rimarranno validi per i nuovi spettacoli.

Info biglietti su www.friendsandpartners.it.

Ha pochi pari la collezione di riconoscimenti ottenuti da Marracash con gli ultimi due album.

“PERSONA” (Island/Universal Music), uscito nel 2019 e dichiarato disco più venduto del 2020, ha conquistato a oggi ben cinque dischi di platino e oltre 885 milioni di stream. Tutti i brani di “Persona” sono stati certificati da FIMI/GfK Italia: triplo platino per “CRUDELIA – I nervi” e “SUPREME – L’ego”feat. tha Supreme e Sfera Ebbasta; doppio platino per “BRAVI A CADERE – I polmoni” e “MADAME – L’anima”feat. Madame; disco di platino per “BODY PARTS – I denti”, “QUALCOSA IN CUI CREDERE – Lo scheletro”feat. GueÌ Pequeno, “QUELLI CHE NON PENSANO – Il cervello”feat. Coez, “APPARTENGO – Il sangue”feat. Massimo Pericolo, “NON SONO MARRA – La pelle”feat. Mahmood, “SPORT – I muscoli” feat. Luchè, “G.O.A.T. – Il cuore” e “NEON – Le ali” feat. Elisa; infine disco d’oro per “POCO DI BUONO – Il fegato”, “DA BUTTARE – Il ca**o”, “TUTTO QUESTO NIENTE – Gli occhi” e “GRETA THUNBERG – Lo stomaco” feat. Cosmo.

Enorme successo anche per “NOI, LORO, GLI ALTRI” (Island/Universal Music), uscito a novembre 2021 e che vanta il doppio disco di platino e oltre 250 milioni di stream. Anche in questo caso non poche sono le certificazioni ottenute a oggi dai brani contenuti nell’album (dati diffusi da FIMI/GfK Italia): disco di platino per “LOVE” feat. Guè, “CRAZY LOVE” e “NEMESI” feat. Blanco, mentre “LORO”, “PAGLIACCIO”, “IO”, “COSPLAYER”, “DUBBI”, “LAUREA AD HONOREM” feat. Calcutta e “NOI” hanno ottenuto il disco d’oro.

