CS_DITONELLAPIAGA E RETTORE: Chimica è oro. Annunciati i nuovi instore di Camouflage a Torino e Napoli. Esce il BEST OF di Rettore.￼

DITONELLAPIAGA E RETTORE

Chimica è singolo d’oro

DITONELLAPIAGA

SOLD OUT le due date primaverili di Roma e Milano

Annunciate due nuove presentazioni dell’album “Camouflage”:

3 marzo MILANO – Feltrinelli, piazza Piemonte – h18.30

4 marzo ROMA – Feltrinelli, via Appia – h18.30

11 marzo TORINO – OFFTOPIC, via Giorgio Pallavicino 35 – h 18

16 marzo NAPOLI – Feltrinelli, Piazza dei Martiri 23– h 18

Da oggi Camouflage disponibile in vinile anche nella versione nera.

Ascolta/Acquista Camouflage: https://ditonellapiaga.lnk.to/CamouflagePR

RETTORE

Esce il 18 marzo il Best of di Rettore “Insistentemente Rettore!”

Qui il pre-order: https://Rettore.lnk.to/InsistentementeRettorePR

***

Ascolta Chimica:

https://BMGItaly.lnk.to/Chimica

Guarda il video di Chimica:

Chimica, l’esplosivo e provocatorio brano di Ditonellapiaga e Rettorepresentato alla72° edizione del Festival di Sanremo, è singolo d’oro. Dal 4 febbraio disponibile su tutte le piattaforme digitali è contenuto nella versione in cd e vinile di Camouflage, l’album d’esordio dell’artista romana al secolo Margherita Carducci, da oggi disponibile anche in vinile nella versione nera.

Ascolta/Acquista Camouflage: https://ditonellapiaga.lnk.to/CamouflagePR

Intanto, dopo il 3 marzo alla Feltrinelli di piazza Piemonte di Milano e il 4 marzo, alla Feltrinelli di via Appia a Roma, Ditonellapiaga annuncia due nuove date di presentazione dell’album Camouflage: a Torino, venerdì 11 marzo alle ore 18.00 presso la sede esterna di OFFTOPIC (via Giorgio Pallavicino 35) e a Napoli, mercoledì 16 marzo alle ore 18.00 presso la libreria la Feltrinelli (Piazza dei Martiri 23).

Sul fronte live, doppio sold out per le prime due date del tour di Camouflage curato da Magellano Concerti: il 4 aprile al Circolo Magnolia di Milano e il 7 aprile al Largo Venue di Roma.

Ma le soprese non finiscono qui. Per celebrare il grande ritorno di Rettore sul palco di Sanremo, è già disponibile il preorder del più completo Best of di Rettore (in uscita per l’ etichetta BMG Italy) dal titolo Insistentemente Rettore!.

Qui il link al preorder: https://Rettore.lnk.to/InsistentementeRettorePR

Questo doppio album include le più grandi Hit della cantautrice più provocatrice della scena musicale italiana: Lamette, Delirio, Kobra, Diva, Amore stella, Kamikaze Rock’n’Roll Suicide, Di notte specialmente, Splendido splendente, Benvenuto, Donatella oltre a Chimica (con Ditonellapiaga) e tantissime altre canzoni, tutte incluse in un doppio CD (disponibile dal 18 Marzo) e in doppio vinile (disponibile dal 6 Maggio).

