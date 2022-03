CS_”Lea – Un nuovo giorno” , finale di stagione

La serie con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür

Finale di stagione per la serie “Lea – Un nuovo giorno” con gli ultimi due episodi in onda martedì 1 marzo alle 21.25 su Rai 1. I protagonisti Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür sveleranno importanti segreti e colpi di scena. Cosa succederà tra Lea, Marco e Arturo?

Nel primo episodio dal titolo “Segreti di famiglia” viene respinta dal giudice la richiesta di affidamento di Koljia ed è un duro colpo per Lea e Marco. Nel frattempo, viene ricoverato in reparto Tommaso, un bambino affetto da anemia aplastica, che ha bisogno di un trapianto di midollo osseo. Quando Marco e Lea si rivolgono ai genitori per una possibile donazione, la madre di Tommaso va in crisi e rivela a Lea che il bambino non è figlio di suo marito. Arturo, ferito per la fine della relazione con Lea, accoglie la proposta di intraprendere un tour con un cantante famoso. ma – quando Anna lo incontra per caso in ospedale – decide di rivelargli un segreto che potrebbe cambiare i progetti di tutti. Nel secondo episodio, dal titolo “L’uomo giusto”, tra Lea e Marco sembrava essere tornato il sereno, quando il rapporto si incrina di nuovo. Lea è furiosa con l’ex marito e lo accusa di averla ingannata. Viola, intanto, Viola peggiora. Ha bisogno di un urgente trapianto di rene. Marco spiega al padre della paziente, una procedura sperimentale che gli permetterebbe di fare da donatore. Koljia inizia a camminare con la protesi grazie all’aiuto di Lea. L’infermiera manda ai genitori affidatari le foto del bambino. Addolorati e colpiti dal coraggio del bambino, i due decidono di riprenderlo con loro. Lea e Anna si confrontano. Marco teme di perdere la sua ex moglie, mentre Arturo desolato è ormai pronto a partire e un colpo di scena porterà Lea e Marco a fare chiarezza e rimetterà tutto in discussione. La regia della serie è di Isabella Leoni.

