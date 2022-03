CS_”Bentornato papà”, in prima visione

Una famiglia alle prese con la malattia

Il dramma di una famiglia messa alla prova dalla malattia. Lo racconta il film diretto da Domenico Fortunato, “Bentornato papà”, in onda in prima visione mercoledì 2 marzo alle 21.25 su Rai 1. Franco, dopo un importante colloquio di lavoro a Roma, torna nella sua casa in Puglia dove lo aspettano la moglie Anna e la figlia Alessandra. Con lui c’è Andrea, il figlio che vive nella Capitale e vuole farsi strada nel mondo della musica. Ma proprio quando arriva la conferma di aver ottenuto il prestigioso incarico, Franco ha un ictus: una tragica sorpresa che sconvolge la sua vita e quella dei suoi cari, ma che diventa per tutti un momento di crescita interiore. Nel cast Donatella Finocchiaro, Domenico Fortunato, Giorgio Colangeli, Dino Abbrescia.

Redazione