CS_Cento anni di Pasolini

L’omaggio della Rai per un protagonista del XX secolo

Pier Paolo Pasolini, nato il 5 marzo del 1922, è stato innanzi tutto un grande protagonista della comunicazione. Incurante dello scandalo che suscitava in una società italiana profondamente retriva, ha sperimentato tutti i linguaggi. Attraverso poesia, cinema, riflessioni, corsivi, le invettive affidate a giornali, periodici, convegni e le apparizioni televisive, Pasolini ha passato al setaccio tutti gli aspetti più urticanti e contraddittori della realtà del suo tempo. In occasione dei 100 anni dalla nascita, la Rai ha previsto una programmazione che abbraccia tutte le sfaccettature di un indimenticabile uomo di cultura.

Moltissimi gli appuntamenti, a partire da venerdì 4 marzo, con spazi dedicati nei contenitori informativi in diretta di Rai 1 e Rai 2, mentre Rai 3 prevede alle 13.15 “Passato e Presente – Le lingue di Pasolini” con il professor Lucio Villari (poi anche su Rai Storia). Rai Scuola (canale 146 del digitale terrestre) dedica al centenario della nascita di Pasolini tre appuntamenti: “I grandi della Letteratura Italiana” con Edoardo Camurri; “Tool Box Pasolini” per conoscerne l’attività di poeta; “Pier Paolo poeta delle ceneri”, ripresa live dello spettacolo teatrale per la regia di Irma Immacolata Palazzo.

Sabato 5 marzo la ricorrenza viene sottolineata dai Tg e dai Gr con servizi, interviste e approfondimenti. Speciale l’attenzione della Tgr nel sottolineare i legami di Pasolini con alcuni territori: ha trascorso la sua infanzia in Friuli Venezia Giulia, a Casarsa della Delizia, paese natale della madre, dove è stato sepolto; il suo archivio è custodito al Gabinetto Vieusseux di Firenze; Enrico Brizzi racconta i luoghi di Pasolini a Bologna. Rainews24 offre lo speciale “Pasolini 100”, ospiti Pupi Avati e Walter Siti. Su Rai 1 “Dedicato” riserva l’intera puntata alla ricorrenza mentre “Sottovoce” raccoglie in uno speciale le interviste a Ninetto Davoli, Franco Citti, Laura Betti e Aurelio Grimaldi, arricchite da materiali di repertorio delle Teche Rai. Su Rai 3 “Fuori orario. Cose (mai) viste” propone, durante la notte, il documentario “Il sogno di una cosa – 1943/1946 Pasolini in Friuli”; il film di Abel Ferrara “Pasolini” con Willem Dafoe, Ninetto Davoli e Riccardo Scamarcio; il programma di Enzo Biagi “Terza b facciamo l’appello” con Pier Paolo Pasolini che incontra i compagni di liceo; il reportage “Appunti per un film sull’India” girato da Pasolini nel 1967; il documentario di Anna Zanoli “Io e… Pasolini e la forma della città” per la regia di Paolo Brunatto. La serata di Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) offre tre film cult diretti da Pasolini: “Il Decameron” con Franco Citti e Ninetto Davoli, “I racconti di Canterbury” con Ninetto Davoli e Laura Betti, “Il fiore delle mille e una notte” con Ninetto Davoli e Franco Merli. Il ricordo di Rai 5 (canale 23) parte nel pomeriggio con “Terza Pagina”, il talk culturale condotto da Licia Troisi, che affronta l’eredità di Pasolini tra icona pop e spettro intellettuale. Si prosegue in serata con “Visioni – Pier Paolo Pasolini, una vita corsara” a cura di Alessandra Greco e “Museo Pasolini – Parte I” con Ascanio Celestini, per poi concludere con “’Na specie de cadavere lunghissimo”, ambizioso progetto poetico di Fabrizio Gifuni sui testi più polemici e politici di Pasolini.

Rai Radio 3 dedica al centenario della nascita di Pasoli tre giorni, 4, 5 e 6 marzo. A partire dalla puntata speciale di “Fahrenheit” in diretta (alle 15 di venerdì 4 marzo) dalla sala M, con molti ospiti. Poi “Hollywood Party” con i ricordi e le testimonianze di tre generazioni che sono entrate in contatto con l’opera di Pasolini. Su RaiPlay Sound sono inoltre disponibili i podcast delle puntate dedicate a Comizi d’amore, Mamma Roma e Il Vangelo secondo Matteo. Disponibile anche il podcast originale di Rai Radio3 con Steve Della Casa, dedicato a Salò o le 120 giornate di Sodoma. Sabato 5 marzo in onda, alle 20.30, “Pasolinacci e Pasolini”, serata teatrale in diretta dalla Sala A con un testo inedito di Marco Martinelli, che lo interpreta insieme a Ermanna Montanari, con le musiche dal vivo di Daniele Roccato. Il 5 e il 6 marzo, “Radio3suite” affronta il rapporto tra Pasolini e l’arte figurativa fino alle sue prove di pittore e disegnatore in prima persona. “Piazza Verdi” alle 15 ricorda la figura di Pasolini con registi, attori e drammaturghi di diverse generazioni. “Pantheon” alle 18 racconta i rapporti di Pasolini con la televisione mentre domenica 6 marzo alle 10.45 “La Lingua Batte – L’italiano per Pasolini” affronta le idee linguistiche e le espressioni che ci ha lasciato. Per concludere “La Grande Radio” alle 18 propone materiali d’archivio sul Pasolini corsaro.

Il Portale Rai Cultura predispone un elegante WebDoc dedicato https://www.raicultura.it/webdoc/pier-paolo-pasolini/index.html#welcome

RaiPlay offre in Home Page uno spazio Pasolini con diverse sezioni: film, documentari, teche, una collezione Learning, ritratti, interviste e “Venezia 68: Il Festival contestato” con immagini e testimonianze.

Su Televideo i 100 anni dalla nascita di Pasolini sono evidenziati alla pagina 407.

