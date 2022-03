C.S. Il ritorno di Devil A, l’angelo ribelle ex di ‘Amici’ presenta il singolo ARIA￼

Il ritorno di DEVIL A: l’angelo ribelle, ex di ‘Amici’ presenta il singolo ARIA con la partecipazione di ALEAM e la produzione di DANIELE FRANZESE

Dopo aver rifiutato di partecipare a Sanremo Giovani per gareggiare nel Talent Amici 2019, DEVIL A ha continuato a proporre la sua musica con vari singoli e progetti, anche durante la pandemia. Conta su un pubblico affezionato, pronto a sostenerlo anche per questo nuovo singolo, ARIA, pubblicato dalla Soter, nel quale duetta col cantautore/rapper ALEAM coadiuvati dall’ottimo producer DANIELE FRANZESE (già con Clementino, Ivan Cattaneo, Riserva Moac, Simple Mood, Berlino84), ormai punta di riferimento della scena indie campana e non solo.

DEVIL A presenta così la genesi del pezzo:

“Tutte le mie canzoni nascono in un angolo di casa, a ridosso della cucina. E soprattutto di sera, o di notte. La sera in cui è nata ARIA, ho urlato questa parola perchè metaforicamente avvertivo una mancanza oppure era la parola più semplice da urlare per poter dissipare le malinconie di quella sera. A volte, ci si distanzia anche dalle persone che ami, per proteggerle dai tuoi imminenti errori. Dopo le prime note vocali e le parole del testo, le mie ansie, le paure, le paranoie sono diventate un cumulo di macerie. Questa sensazione liberatoria l’ho immediatamente condivisa con Daniele Franzese, che guida sapientemente i miei istinti musicali e doma i miei sbalzi d’anima e di umore, e con Aleam, un amico saggio che, con la penna e le note, dà immagini nitide a tutto ciò che ‘sente’.ARIA è nata per essere ascoltata, cantata, urlata, condivisa. Respiratela con me”

ARIA su Spotify: https://open.spotify.com/album/6jtHeoKXwTi4Lx0Fl0VM3o?si=qkLzA3IZQGW-vWtQceTQ_A

ARIA su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4c8FtkeUoC8&t=3s

CREDITI

Testo e musica: Devil A, Aleam, Daniele Franzese;

Produzione, strumenti, missaggi e mastering: Daniele Franzese

Edizioni: Soter/Doner Music

Biografia DEVIL A – Angelo Autorino, in arte Devil A, è un cantautore e rapper napoletano, classe ’98.

Nel 2018 si fa notare nella scena rap italiana vincendo un contest dell’etichetta discografica Honiro, già label di artisti come Ultimo e Briga. Nel giugno del 2019 è finalista nel contest di AwLab con giudici Big Fish, Jake La Furia, Chadia Rodriguez e Anastasio, classificandosi al secondo posto. Nello stesso anno, in autunno, supera le selezioni di Sanremo Giovani arrivando tra i 20 semifinalisti con il brano Disordine, ma decide di ritirarsi per entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Terminata questa esperienza ad Amici, Devil A inizia il suo percorso discografico con Sony Music e di management con Yalla Movement, la struttura di Big Fish e Jake La Furia. Il 28 febbraio 2020 pubblica per Sony Music il suo primo singolo Disordine realizzato con il producer Daniele Franzese, un brano malinconico che unisce i mondi del rap e della canzone d’autore e che evidenzia la sensibilità e le doti di scrittura diretta ma introspettiva dell’artista. Il 17 aprile 2020 Sony Music pubblica il secondo singolo Meriti un oscar, il brano con cui si era presentato ad Amici e con cui ha conquistato la sua fanbase. Seguono altri due singoli: Mille miglia da me con la partecipazione di Skioffi e Va bene così. Nel 2021 partecipa come attore al Docufilm Partenoplay premiato come miglior regia all’ i-Fest International Film Festival. Il brano inciso per l’occasione è N’ata storia. Nell’estate dello stesso anno, con Baby don’t cry mantiene la conquista dello streaming. Attualmente è al lavoro nella preparazione del suo primo album.

Biografia ALEAM – Aleam (pseudonimo di Alessio Amato) è un cantante e polistrumentista napoletano, classe ‘98. Dopo aver pubblicato alcuni singoli auto-prodotti, nell’aprile del 2019 si afferma nella scena emergente campana grazie all’ Ep MAYDAY, in collaborazione con il produttore Daniele Franzese, producer fra i più in vista e attivi dell’odierna scena musicale, e pubblicato per il collettivo Tritolo fondato dal rapper Clementino, per il quale ha aperto i concerti del tour estivo del 2019. I successivi singoli sono: Cyborg, Noi no (piano Solo), Desiderio, Stereo, Maledetto mare. Abile nel fondere con estrema facilità melodie pop, urban e rap moderno, si è creato uno stile unico nell’attuale panorama musicale italiano. Il suo nuovo pezzo è 2 di notte,dal 2 marzo negli stores

Testo ARIA

(Devil A feat. Aleam, prod. Daniele Franzese)

Chiudo gli occhi e sono da te,

vorrei camminare senza mai cadere

fingere di stare bene.

Ho ricordi vaghi di me,

quando non pensavo ed ero

stanco ma felice ora penso che…

Dovrei staccare un pò,

non dormo ormai da giorni.

Mi ami oppure no,

dov’è che ti nascondi?

Sono quel finale di un film,

che non capirai.

Non mi disturbare sto in chill,

ci sentiamo dai.

Non mi manca, apposto così,

mi dispiace averti persa ma se vuoi

sono qui

E adesso…Scivolare addosso,

non pensare a niente.

E’ un manicomio intorno

e ora che ti voglio.

Mi manca l’aria

Mi manca l’aria

Aria

Non ne posso più

Puoi dirmelo tu

com’è che finirà.

Mi manca l’aria.

Ho spento tutto per un pò,

Chissà se mi credi,

Mandi in crisi anche il mio iphone,

Ed anche me my baby.

Ricordo tutto quanto sai di quella sera,

Tu che non mi parli e quella faccia seria.

Dimmelo adesso, se è vero che poi un sogno si avvera.

Scivolare addosso,

non pensare a niente.

E’ un manicomio intorno

e ora che ti voglio!

Mi manca l’aria

Mi manca l’aria

Aria

Non ne posso più

Puoi dirmelo tu

com’è che finirà?

Mi manca l’aria.

Sbalzi d’umore,

sudorazione,

generazione che non genera azione.

Ci hanno fermati,

coi sogni addosso,

tutta una parte di vita

che ho rimosso.

E non so più dov’è

E non so più dov’è

Non ne posso più

Puoi dirmelo tu

com’è che finirà?

Mi manca l’aria.