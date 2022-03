“Amici” |OSPITI MICHELE BRAVI e CRISTIANO MALGIOGLIO

Domenica 6 marzo, su Canale 5 alle ore 14:00, imperdibile appuntamento con “Amici”, il talent show più longevo della tv condotto da Maria De Filippi.

I percorsi degli allievi che vivono la scuola prendono sempre più forma tra duro lavoro, sfide e tante emozioni. A seguirli e a valorizzare i loro talenti c’è la squadra di professori di canto e ballo formata da: Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro. Grazie ai loro insegnamenti alcuni allievi potranno calcare l’importante palcoscenico del serale e trasformare il proprio sogno in realtà.

Come riporta Tv Blogo, come ospiti arriveranno in studio Michele Bravi, reduce dal successo al Festival di Sanremo 2022, e Cristiano Malgioglio, che avrà il compito di giudicare la gara cover. Gio Montana ha avuto la meglio (con voto 9), seguito da Luigi, Crytical, LDA e Calma.