CS_Mara Maionchi e Lino Guanciale ‘Da Noi..a Ruota Libera’

Tra gli ospiti anche Aurora Ruffino e Matilde Gioli

Nel nuovo appuntamento con “Da Noi…a Ruota Libera”, in onda domenica 6 marzo alle 17.20 su Rai 1, Francesca Fialdini ospita Mara Maionchi, Lino Guanciale e Aurora Ruffino, protagonisti della fiction Rai “Noi” e l’attrice Matilde Gioli, nel cast delle serie “Doc -Nelle tue Mani.

Il programma racconta le storie di persone che hanno vissuto “a ruota libera”, che hanno seguito fino in fondo la loro natura, e si arricchisce, durante le puntate, di nuovi stimoli, aprendosi all’attualità delle breaking news. Ogni puntata ha un filo conduttore, un macro argomento che viene approfondito con testimonianze, racconti, contributi di più voci. Un programma per condividere emozioni ed esperienze, per conoscere e scoprire, sorridere e ascoltare, elegante e familiare insieme.

Redazione