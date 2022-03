CS_A “Chi l’ha visto?” gli appelli di chi ha familiari in Ucraina

In primo piano anche la storia di Chiara

Chiara racconta la sua storia a “Chi l’ha visto?”, mercoledì 9 marzo in prima serata alle 21.20 su Rai 3: presa a cinghiate e pugni dal suo fidanzato. “All’inizio era sensibile e dolce, mi lavava i capelli… poi è diventato geloso e peggiorava sempre di più”. In diretta con Federica Sciarelli la ragazza di 19 anni spiega perché non riusciva a fuggire da questo amore violento e tossico. E naturalmente tutti gli appelli con i familiari degli scomparsi e le segnalazioni di persone in difficoltà. Appelli anche dall’Ucraina: dopo la richiesta di aiuto di nonna Zoriana è stata trovata una casa dove può stare con i nipoti.

