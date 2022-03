CS_”Grande Fratello Vip”

Giovedì 10 marzo, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

Quella di stasera è la semifinale di questa edizione e i concorrenti si giocano il tutto per tutto per accaparrarsi un posto per la finale di lunedì 14 marzo. Sono già al sicuro: Delia Duran, Lulù Selassié e Davide Silvestri.

Al televoto: Barù e Manila Nazzaro. Chi sarà il preferito del pubblico?

Redazione

.