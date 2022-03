Sabato 12 marzo in prima serata su Canale 5ultimo appuntamento con “C’è posta per te” , il people-show condotto da Maria De Filippi.



Tante le storie che la De Filippi racconterà in studio e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta. La trasmissione, tra le più amate dal pubblico, è una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari. Il primo ospite annunciato è Emma Marrone, che riserverà una sorpresa a uno dei protagonisti in studio.

redazione