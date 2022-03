CS_Nuovo appuntamento con lo ‘Show dei record’: conduce Gerry Scotti

Domenica 13 marzo 2022, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con “Lo Show dei Record“, il programma dei primati del Guinness World Records, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia.



Dallo Studio 11 di Cologno Monzese, Gerry Scotti accoglierà uomini e donne provenienti da ogni parte del globo che sfideranno i propri limiti per entrare nel Guinness World Records 2022.

Al centro della scena performance dai diversi sapori e tipologie capaci di appassionare tutta la famiglia, in un un mix di prove spettacolari e divertenti.



Questa settimana come campione sportivo sarà ospite l’ex campione di MotoGP Max Biaggi che dovrà cimentarsi con un record inerente alle due ruote.



La regia de “Lo Show dei Record” è affidata a Roberto Cenci.

