CS_Nuovo appuntamento con “Vostro Onore”

Nel cast Stefano Accorsi, Barbara Ronchi, Francesco Colella

Terzo appuntamento con la fiction “Vostro onore”, con Stefano Accorsi, Barbara Ronchi, Francesco Colella, lunrdì 14 marzo alle 21.25 su Rai 1. Nel primo episodio, Ludovica scopre dalla madre di Nino che la sera del furto il ragazzo ha ricevuto una chiamata da Salvatore, mentre Matteo capisce che Camilla potrebbe essere una testimone involontaria della sua colpevolezza. Intanto Salvatore arresta un importante collaboratore di Filippo Grava, anche per scagionarsi agli occhi dei colleghi e Vittorio torna da Ludovica e, questa volta, abbassa le sue difese con lei. Sara nel frattempo scopre l’esistenza di un secondo telefono di Nino che smentirebbe la versione dei fatti raccontata finora mentre Filippo trova il modo per costringere Salvatore a un incontro serrato tra loro… Nel secondo Filippo cerca di portare Salvatore dalla sua parte. L’ispettore della DIA, messo alle strette, fa sparire le sue tracce. Vittorio e Matteo si riavvicinano come non accadeva da anni, nel ricordo di Linda, moglie e madre scomparsa troppo presto. Vittorio nasconde Salvatore, gravemente ferito, nella sua casa al lago mentre Chiara, colpita da un malore a scuola, viene portata in ospedale. Ludovica scopre casualmente da Anita una prova che scagionerebbe del tutto Nino, ma quando lo riferisce a Vittorio, il giudice, ormai inchiodato alle sue responsabilità, le confessa tutto. Andato in ospedale per Chiara, Matteo si avvicina al letto di Diego Silva.

redazione