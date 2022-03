CS_PresaDiretta, la Cina come via della pace?

Le conseguenze economiche della guerra in Ucraina

PresaDiretta, in onda lunedì 14 marzo in prima serata su Rai 3, torna a raccontare la guerra in Ucraina per capire come si stanno muovendo gli attori in campo nella complessa partita delle trattative per la pace. Sarà la Cina il protagonista dei prossimi negoziati per arrivare a un cessate il fuoco? E quali sono le conseguenze delle sanzioni internazionali contro la Russia sulla nostra economia? Riccardo Iacona ne parlerà con i suoi ospiti in studio e in collegamento. E poi le criptovalute, in che modo possono aiutare la Russia a sfuggire alla morsa delle sanzioni? Infine, le armi e le strategie militari: PresaDiretta è andata in Estonia il confine europeo dove le forze della Nato sono più vicine alla Russia, un Paese che si sente già in guerra.

