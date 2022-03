CS_”Verissimo”: intervista esclusiva a Ilary Blasi sulla tempesta mediatica che ha colpito il suo matrimonio con Francesco Totti

Sabato 19 marzo e domenica 20 marzo, alle ore 16.30 appuntamento con “Verissimo”.

• Sabato, a Verissimo Mirko e Valerio, i giovanissimi violinisti fenomeno, che con la loro musica hanno conquistato perfino i Coldplay, Anna Tatangelo su Canale 5 con la seconda edizione di “Scene da un matrimonio” e direttamente da “Amici” Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, una coppia molto innamorata che sta per avere il suo primo bebè. Inoltre, dal “Grande Fratello Vip” Barù, che ha occupato il terzo gradino del podio, la simpatia di Giucas Casella e Lulù Selassiè e il suo Manuel Bortuzzo.

• Domenica a Verissimo Ilary Blasi, ospite in esclusiva a Verissimo, parla per la prima volta dopo la tempesta mediatica che si è abbattuta sulla presunta fine del suo matrimonio con Francesco. E poi, ampio spazio ai protagonisti di questa edizione da record di “Grande Fratello Vip”, a partire dalle emozioni vissute dalla vincitrice Jessica Selassiè, in compagnia delle sorelle Lulù e Clarissa, al secondo classificato Davide Silvestri. Inoltre, la storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e quella tormentata e discussa tra Delia Duran e Alex Belli.

