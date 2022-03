CS_Da Noi…a Ruota Libera con Francesca Fialdini

Ospiti: Iva Zanicchi, Riccardo Fogli e la drag queen Priscilla

Iva Zanicchi, Riccardo Fogli e la drag queen Priscilla sono gli ospiti della nuova puntata di “Da Noi…a Ruota Libera”, trasmissione condotta da Francesca Fialdini e in onda in diretta domenica 20 marzo alle 17.20 su Rai 1. Inoltre, a pochi giorni dalla giornata del Fiocchetto Lilla, in studio la testimonianza di Alberto Scalia, uno dei ragazzi protagonisti di “Fame D’Amore”, la docu-serie sui disturbi alimentari che ritorna su Rai 3. Il programma, giunto con successo alla terza stagione, rimane fedele alla sua mission di raccontare in ogni puntata le storie e i racconti di vita di persone che hanno vissuto “a ruota libera”, che hanno seguito fino in fondo la loro natura e dall’altra si arricchisce di nuovi stimoli e nuovi elementi, aprendosi ancora di più all’attualità delle breaking news. Ogni domenica un filo conduttore, un macro-argomento approfondito con testimonianze, racconti, contributi di più voci. Una scoperta diversa, ogni volta delle domande diverse, sollecitate anche dalla “ruota” che, sempre più protagonista in questa edizione, fornisce spunti e indizi, ricordi e rivelazioni davanti alle quali gli ospiti sono chiamati a reagire. Un programma per condividere emozioni ed esperienze, per conoscere e scoprire, sorridere e ascoltare, elegante e familiare insieme, che non sussurra e non urla, ma parla e ascolta.

redazione