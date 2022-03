CS_Torna lo “Studio Battaglia”

Tre avvocate divorziste e una futura sposa per una serata tutta al femminile

Aprire la porta dello “Studio Battaglia” significa rendersi conto che un nome può indicare una predisposizione. Alla battaglia, appunto. Il cuore del racconto del legal dramedy, in onda su Rai 1 martedì 22 marzo alle 21.25, è costituito dalle donne Battaglia: tre avvocate divorziste e una futura sposa, con Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio. Una madre e tre figlie, ognuna coi propri sogni, unite da un amore profondissimo e da un’invincibile ironia che le ha sempre salvate, ogni volta che tutto sembrava crollare, come quando venticinque anni prima il padre Giorgio se n’era andato. Nella seconda puntata tornano a galla alcuni segreti nel passato di Anna e Massimo, che lavorano insieme sul caso di una donna che vuole procedere all’impianto degli embrioni congelati con l’ex marito. Carla scopre di aver vissuto per anni nella menzogna e le sorelle vengono a sapere che Giorgio non avrebbe mai voluto abbandonarle. Un attacco hacker porta alla luce una lista con i nomi degli iscritti a un sito di incontri extraconiugali e Anna difende una nota onorevole che vuole divorziare dal marito senatore, fedifrago. Viola ha dei dubbi riguardo alle nozze…

redazione