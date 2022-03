CS_”Viva l’Italia”, tema della sesta puntata di “Stasera tutto è possibile”

Elettra Lamborghini, Antonio Giuliani e Maurizio Casagrande tra gli ospiti di Stefano De Martino

Sarà “Viva l’Italia” il tema della sesta puntata di “Stasera tutto è possibile”, il comedy show in onda su Rai 2, martedì 22 marzo in prima serata, alle 21.20, condotto da Stefano De Martino e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. Ospiti fissi del programma: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che, questa settimana, vestirà i panni di Sandra Milo e Mara Venier. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli, per questo appuntamento, arriveranno: Elettra Lamborghini, Antonio Giuliani, Maurizio Casagrande, Valeria Graci, Aurora Leone e Fabio Balsamo dei The Jackal. Tanti, come sempre, i giochi e le prove nel corso della serata. Oltre all’immancabile “Stanza Inclinata”, icona del programma con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, gli ospiti si divertiranno con “Do Re Mi Fa Male”, “Alphabody”, “Serenata Step” e molti altri giochi.

