MUSICA notizie

MARRACASH: l’album da record “NOI, LORO, GLI ALTRI” conquista oggi il TRIPLO PLATINO. Si aggiunge un nuovo imperdibile appuntamento al “PERSONE TOUR”: il 15 agosto al RED VALLEY FESTIVAL di OLBIA, MARRACASH sarà sul palco insieme a FABRI FIBRA

FUTURE ISLANDS Due imperdibili date in Italia per presentare dal vivo l’ultimo album AS LONG AS YOU ARE: 3 novembre ORION – Roma /4 novembre FABRIQUE – Milano – PREVENDITE SOLO SU DICE DAL 25/03 Prevendite ROMA: https://link.dice.fm/j9ea7f2c4262 – Prevendite MILANO: http://link.dice.fm/OnL7xV1wmgb

ORNELLA VANONI: prima artista a ricevere il PREMIO TENCO SPECIALE assegnato dal Club Tenco il 24 aprile al Casinò Municipale di Sanremo durante l’evento “Per te, Ornella – Serata di parole e musica”

Zucchero “Sugar” Fornaciari: online il video del nuovo singolo “Fiore di Maggio”, brano contenuto nell’ultio disco “Discover””. In primavera a via il “World Wild Tour” che farà tappa all’Arena i Verona per 14 date (dal 25 aprile all’11 maggio)

GIUSY FERRERI: da venerdì 25 marzo in radio “CUORE SPARSO”, il nuovo singolo estratto dall’album “CORTOMETRAGGI”

KARIMA “No filter” apre ufficialmente la stagione di Visioninmusica 2022 (25 marzo, Auditorium Gazzoli di Terni, ore 21)

IL PRISMA narrato da SERGIO MUNIZ Viaggio tra storia e leggenda di “The Dark Side Of The Moon” esordio venerdì 25 marzo Nuovo Teatro Orione di Roma

