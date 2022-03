CS_La scomparsa di Carlo La Duca a “Chi L’ha visto?

Conduce Federica Sciarelli

“E’ il padre dei miei figli, non potrei mai fargli del male”. “Era il fratello che non ho mai avuto”, avevano detto in trasmissione la moglie e il miglior amico di Carlo La Duca, il giovane papà scomparso da Termini Imerese. I due ora sono accusati dalla Procura di Palermo di omicidio e occultamento di cadavere. E poi a “Chi l’ha visto?”, mercoledì 23 marzo in prima serata alle 21.20 su Rai 3, il mistero di un’altra donna uccisa e trovata in quattro sacchi: di chi sono quei resti? Come sempre gli appelli per le persone scomparse, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.



