CS_I WANNA ROCK: da oggi al via il programma su Radio Freccia, ogni giovedì dalle 14.00 alle 14.30 in diretta con Cecile B e Nessuno!￼

La musica Rock sta vivendo un momento di rinascita e crescita, grazie non solo al ritorno discografico di band iconiche e all’affermazione di nuove band, ma anche ad evidente e crescente bisogno di musica Rock da parte di un pubblico sempre più trasversale che si fa sempre più notare e vedere.

Questa nuova stagione della musica Rock, scandita dal successo di release di genere e dal progressivo consolidamento della musica rock in streaming e in radio, testimonia l’esistenza di gente che fa e vuole il rock.

Per questo nasce l’esigenza di creare “I WANNA ROCK”, un nuovo progetto multimediale, presentato durante la Milano Music Week 2021, dedicato al genere musicale iniziato qualche mese fa con la creazione di una playlist su Spotify e su Apple Music (I Wanna Rock! (lnk.to)) e dall’account ufficiale Instagram (www.instagram.com/i_wanna_rock_ita/).

Il progetto I WANNA ROCK non si ferma qui!

A partire da oggi, giovedì 24 marzo, partirà su RADIOFRECCIA, partner del progetto, un appuntamento condotto da CECILE B e NESSUNO, che andrà in onda ogni giovedì dalle 14:00 alle 14:30.

Il programma andrà a raccontare la generazione Rock contemporanea, senza ignorare il passato, ma guardando con decisione a chi anima il circo del rock n roll oggi, e lo farà domani.

L’obiettivo di questo progetto è quello di delineare un nuovo “ecosistema” per la musica rock in Italia, sviluppare una campagna che comprenda artisti iconici nuovi e contemporanei.

“Siamo felici di cominciare ufficialmente l’avventura di I Wanna Rock. Il rock è vivo e vegeto: lo vediamo nella risposta dei nostri ascoltatori, nella scoperta di artisti e formati classici come il vinile da parte dei giovani, nel successo di nuovi artisti.” – dice Daniele Suraci, Responsabile Editoriale di Radiofreccia – “Le nuove generazioni sono sempre più affascinate da una cultura che va oltre la musica e che interpretano in maniera personale e con il loro linguaggio. Noi di Radiofreccia, come facciamo ormai da più di cinque anni, vogliamo raccontare questo fenomeno ed essere la colonna sonora di tutti quelli che vogliono essere e fare rock”.

“Mai come ora il Rock, come genere e come scelta, è un’occasione unica: per scoprire, conoscere, sperimentare, condividere. Il Rock è tornato o non se ne è mai andato? A questa domanda vogliono rispondere insieme e per la prima volta un programma radiofonico e una playlist in streaming, che hanno non solo lo stesso nome (I WANNA ROCK) ma anche la stessa visione: fotografare la generazione Rock contemporanea, guardando con rispetto ai grandi del passato e cercando con decisione i nuovi artisti di oggi e di domani”

Luca Fantacone, International Marketing Director, Sony Music Italy.

