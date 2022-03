CS_Nuovo appuntamento con “Verissimo”

Sabato 26 marzo e domenica 27 marzo, alle ore 16.30 appuntamento con “Verissimo”.

• Sabato, per la prima volta a Verissimo si racconta la campionessa olimpica Sofia Goggia, fresca della vittoria della Coppa del Mondo di discesa libera. Dopo due anni di assenza dalla tv parla Nina Moric e sarà ospite in studio anche la modella ucraina Dasha Dereviankina. Inoltre, spazio ai protagonisti di “Amici” con un’intervista doppia agli storici professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e ai primi eliminati dal talent: la ballerina Alice Del Frate e in cantante Gio Montana.

• Domenica a Verissimo la vita e la carriera di Donatella Rettore e per la prima volta Kledi Kadiu e la moglie Charlotte parleranno del difficile momento che stanno vivendo. Infine, direttamente da “Grande Fratello Vip” intensa intervista a Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e alle amiche nemiche Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

Redazione