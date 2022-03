Lunedì 28 marzo, in prima serata su Canale 5 terzo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il reality show prodotto da Banijay Italia e condotto da Ilary Blasi, opinionisti in studio Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Inviato in Honduras: Alvin.

Solo uno dei naufraghi sarà il vincitore della sedicesima edizione dell’Isola e si aggiudicherà il premio finale di 100.000 euro.

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda giovedì 31 marzo.

