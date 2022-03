CS_”Stasera tutto è possibile – Una vita in vacanza”

Tra gli ospiti Marco Marzocca e Andrea Delogu

Torna su Rai 2, in prima serata, l’appuntamento con l’allegria e il divertimento di “Stasera tutto è possibile”. La settima puntata del comedy show condotto da Stefano De Martino, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, andrà in onda martedì 29 marzo e sarà a tema “Una vita in vacanza”. Ospiti fissi del programma: Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che, in questa puntata, imiterà Milly Carlucci e Maria De Filippi.

Questa settimana, saliranno sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli: Andrea Pucci, Sergio Friscia, Herbert Ballerina, Marco Marzocca, Andrea Delogu, Angelica Massera e Cristiano Caccamo. Tra i giochi e le prove in cui dovranno cimentarsi ci saranno: Fotomimo, Segui il labiale, Ruba Gallina e Speed Quiz. Non mancherà, ovviamente, La Stanza Inclinata, icona del programma con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi.

redazione