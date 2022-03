CS_GIANNA NANNINI: al via con i sold out di PARMA (domani) e ROMA (domenica) “IN TEATRO TOUR 2022” nei teatri di tutta Italia con la sua band ￼

GIANNA NANNINI

Al via con i sold out di PARMA (domani) e ROMA (domenica)

“IN TEATRO TOUR 2022”

La rocker torna a grande richiesta nei teatri di tutta Italia con la sua band

Si avvicina l’appuntamento imperdibile

del 28 MAGGIO 2022

allo STADIO ARTEMIO FRANCHI DI FIRENZE

con un’inedita… GIANNA DA STADIO!

Da domani, venerdì 1° aprile, GIANNA NANNINI torna in tour nei teatri italiani accompagnata dalla band, con la direzione musicale di Davide Tagliapietra, per un pieno di amore per il suo pubblico paziente che ha voglia di esplodere!

Sono SOLD OUT i concerti di venerdì al Teatro Regio di PARMA e domenica al Parco della Musica di ROMA.

“IN TEATRO TOUR 2022” accompagna i fan verso il grande concerto evento che si terrà il 28 maggio 2022 allo STADIO ARTEMIO FRANCHI DI FIRENZE.

Sarà infatti un assaggio della grinta rock’n’roll di Gianna Nannini, in vista delle sorprese che sta preparando per il concerto di Firenze, che sarà un evento unico con tutta l’energia di una vera… Gianna da stadio!

Queste le date di “In Teatro Tour 2022”:

1 aprile: PARMA – TEATRO REGIO

3 aprile: ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (sono validi i biglietti del 20 novembre 2021 al Palazzetto dello Sport di Roma)

12 aprile: BERGAMO – TEATRO CREBERG

14 aprile: PADOVA – GRAN TEATRO GEOX (sono validi i biglietti del 23 novembre 2021 al Pala Verde di Treviso)

8 maggio: TORINO – TEATRO COLOSSEO (sono validi i biglietti del 28 novembre 2021 al Pala Alpitour di Torino)

9 maggio: TORINO – TEATRO COLOSSEO (sono validi i biglietti del 28 novembre 2021 al Pala Alpitour di Torino)

10 maggio: BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM (sono validi i biglietti del 31 marzo 2022 all’Europauditorium)

13 maggio: MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI (sono validi i biglietti del 27 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

14 maggio: MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI (sono validi i biglietti del 27 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

16 maggio: NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO (sono validi i biglietti del 14 marzo 2022 al Teatro Augusteo e del 19 novembre 2021 al Pala Partenope di Napoli)

18 maggio: BARI – TEATRO TEAM (sono validi i biglietti del 19 marzo 2022 al Teatro Team e del 16 novembre 2021 al Pala Florio di Bari)

20 maggio: CATANIA – TEATRO METROPOLITAN (sono validi i biglietti del 17 marzo 2022 al Teatro Metropolitan e del 13 novembre 2021 al Pala Catania di Catania)

22 novembre: TRIESTE – TEATRO ROSSETTI (sono validi i biglietti del 28 marzo 2022 al Teatro Rossetti)

25 novembre: BRESCIA – TEATRO DIS_PLAY (sono validi i biglietti del 26 marzo 2022 al Teatro Dis_Play)

26 novembre: MANTOVA – GRANA PADANO THEATRE (sono validi i biglietti del 25 marzo 2022 al Grana Padano Theatre)

28 novembre GENOVA – TEATRO CARLO FELICE (sono validi i biglietti del 1 marzo 2022 al Teatro Carlo Felice) – NUOVA DATA CONFERMATA

Sono state riprogrammate anche le date all’estero del tour europeo e i concerti nei principali festival internazionali. Qui il calendario completo www.giannanannini.com/prossimi-eventi/.

La nuova data per ZURIGO (CH) è il 1° dicembre 2022 al Hallenstadion (sono validi i biglietti del 9 ottobre 2021), quella per GINEVRA (CH) è il 2 dicembre 2022 al Theatre Du Leman (sono validi i biglietti dell’8 ottobre 2021).

Per partecipare agli spettacoli nei teatri tutti i possessori di un biglietto precedentemente acquistato per il tour nei palasport dovranno confermare la loro partecipazione in anticipo su questa pagina https://www.clappit.com/gianna-nannini-2022/.

Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente link: www.friendsandpartners.it.

Ulteriori informazioni assistenza@friendsandpartners.it

Il tour e il concerto allo Stadio Artemio Franchi sono prodotti e organizzati da Friends&Partners.

RDS 100% Grandi Successi è radio partner del tour.

I biglietti sono disponibili su Ticketone e sui circuiti di prevendita abituali.

