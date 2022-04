CS_Nuove avventure per la famiglia Peirò nella serie “Noi”

Con Lino Guanciale e Aurora Ruffino

Quinto appuntamento con “Noi”, la fiction tratta dalla serie televisiva statuinitense ‘’This is us’’ creata da Dan Fogelman, in onda su Rai 1 domenica 3 aprile alle 21.25, con Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano. Nel primo episodio dal titolo ‘Il tempo è prezioso’, siamo a Torino nel 1984. Rebecca e Pietro sono radiosi, innamoratissimi. La gravidanza procede bene, ma mano a mano che si avvicina il giorno del parto l’umore di Rebecca si fa sempre più altalenante, tra pianti, nervosismo e momenti di tenerezza. E nel giorno del compleanno di Pietro la sua disperazione tocca l’apice, quando si rende conto che questa volta non riuscirà a renderlo speciale… ma ancora non sa che sarà invece il giorno più speciale di sempre, con l’arrivo dei fantastici tre. Anche nel presente le difficoltà non mancano. Daniele è alle prese con un nuovo collega dall’aria un po’ subdola e con i problemi di salute di Mimmo che ormai si rifiuta di prendere i medicinali e Cate, dal canto suo, deve prendere una decisione cruciale per la sua vita, se ricorrere o meno al bypass gastrico. Infine Claudio, nel bel mezzo delle prove teatrali, è stretto nella morsa Chiara – Ludovica ma il suo cuore potrebbe portarlo altrove …

Nel secondo intitolato ‘Sposi Torino’ anni 2000′ sono passati parecchi anni dal matrimonio di Pietro e Rebecca, i gemelli sono cresciuti, Rebecca ha ripreso a cantare in una band e il tempo da passare insieme si è ridotto all’osso. Ma Pietro non si stanca di sorprenderla con idee originali perché il suo amore per lei resta intatto. Rebecca, invece, continua ad essere irrequieta e combattuta tra la voglia di riprendersi la vita di prima e la paura di deludere Pietro. Nel presente Claudio è deciso a troncare con Chiara e Ludovica e provare ad essere veramente felice con Sofia, ma prima deve convincerla delle sue buone intenzioni. Daniele invece continua ad avere problemi con il suo giovane collega che si comporta in modo scorretto. Cate infine, spaventata per l’imminente operazione che non è priva di rischi, si rifugia nell’amore di Teo…

