CS_È uscito “ATTENTION: MILEY LIVE”, il primo album live di MILEY CYRUS! ￼COMUNICATO STAMPA

MILEY CYRUS

È USCITO IL SUO PRIMO ALBUM LIVE

“ATTENTION: MILEY LIVE”

È uscito “ATTENTION: MILEY LIVE”, il primo album live dell’artista e cantautrice multiplatino MILEY CYRUS (https://mileycyrus.lnk.to/Attention_)!

Annunciato sul palco del Lollapalooza Brazil a San Paolo, l’album contiene brani del repertorio di Miley di ogni sua era discografica e gli incredibili inediti “ATTENTION” e “You”.

“ATTENTION: MILEY LIVE” è un regalo che l’artista ha voluto fare ai suoi fan dopo le apparizioni da headliner ai festival in Nord e Sud America, che l’hanno vista esibirsi di fronte a circa 1 milione di persone.

«È da molto tempo che i miei fan mi chiedono un album dal vivo! – ha dichiarato Miley sui suoi social – Questo spettacolo è stato curato dai fan per i fan! Ho chiesto al mio pubblico con quali canzoni vorrebbe vedermi esibire ai prossimi spettacoli e questa è la scaletta che ha creato: si passa dalle mie cover preferite a brani più vecchi e più recenti, fino agli inediti “YOU” & “ATTENTION”. Quest’anno stavo facendo pochi live, ma volevo che il maggior numero di fan potesse comunque sentirmi live. Questo album non sarebbe stato possibile senza la mia band e la mia troupe! Grazie a tutti coloro che sono venuti a vedere il mio spettacolo e a tutti coloro che non sono riusciti a farcela, QUESTO ALBUM È PER VOI! VI VOGLIO BENE!».

Di seguito la tracklist di: “ATTENTION: MILEY LIVE Track List”:

ATTENTION We Can’t Stop X Where Is My Mind? Plastic Hearts Heart of Glass 4×4 (SMS) Bangerz Dooo It! 23 Never Be Me Maybe 7 Things Bang Bang X See You Again Jolene High You Like a Prayer Edge of Midnight (Midnight Sky Remix) The Climb Wrecking Ball X Nothing Compares 2 U Party In The USA

Miley si è recentemente esibita in Sud America come headliner a Lollapalooza in Argentina, Cile e Brasile. Ha attirato il pubblico più numeroso nella storia dei Lollapalooza in Brasile, con più di 103mila presenze. I suoi fan, conosciuti come Smilers, si sono riversati in massa negli aeroporti per salutarla, cantando le sue canzoni e inseguendola per strada fino all’hotel. Miley, nota per avere un rapporto molto stretto con i suoi seguaci, ha aggiornato la scaletta in base al loro feedback. Con un grande coinvolgimento generale, “Miley Cyrus” è diventata trend su Twitter (9° in tutto il mondo e 1° in Argentina e Cile), e l’hashtag #INEEDATTENTION si è posizionato 10° negli Stati Uniti e 2° in Brasile tra i trend.

Miley Cyrus è una delle artiste più influenti nella cultura pop con circa 160 milioni di follower su Instagram. Ha 6 album alla #1, incluso il suo album nominato ai GRAMMY 2013 “Bangerz”, che è anche certificato 3xPLATINO negli Stati Uniti. Inoltre, ha tenuto ben 5 tour mondiali da tutto esaurito nel corso della sua carriera. Nel novembre 2020, Miley ha pubblicato il suo attesissimo settimo album in studio, “Plastic Hearts”. L’album acclamato dalla critica ha debuttato alla #1 della classifica Top Rock Albums di Billboard ed è il suo sesto album alla #1. L’album, che presenta collaborazioni con Billy Idol, Joan Jett e Dua Lipa, dona a Miley il maggior numero di debutti nella top 10 della classifica per artisti femminili di questo secolo. I brani di “Plastic Hearts” sono stati trasmessi in streaming oltre 1 miliardo di volte in tutto il mondo. Nel 2021 Miley si è unita a The Kid Laroi in un remix della sua canzone “Without You“. Il remix ha debuttato alla #1 della Rock Chart di Billboard. Miley ha fatto anche parte dell’album “The Metallica Blacklist” dei Metallica, regalando una clamorosa cover di “Nothing Else Matters” con Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo, WATT e Chad Smith. Le recenti collaborazioni e i partner del marchio includono NBC & Peacock, Gucci, T-Mobile, Hims & Hers, Cash App e Magnum Ice Cream.

redazione