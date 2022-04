CS_ULTIMO “SOLO” – CERTIFICATO DOPPIO DISCO DI PLATINO￼

ULTIMO

“SOLO”

CERTIFICATO DOPPIO DISCO DI PLATINO

“SOLO”, il quarto album di Ultimo, è certificato doppio disco di platino. La certificazione arriva nella settimana in cui l’album, impreziosito dalla versione “Home piano session”, torna al 2° posto della classifica FIMI/Gfk.

Con “SOLO”, uscito il 22 ottobre 2021, Ultimo ha messo in musica quanto ha provato e vissuto nei due anni appena trascorsi, senza filtri, senza la paura di mostrarsi debole, sdoganando un tema a cui spesso non viene data la giusta importanza: quello della salute mentale.

Si tratta del primo album prodotto da Ultimo Records, l’etichetta indipendente fondata dallo stesso cantautore.

Il 25 marzo arricchisce il progetto con “SOLO – Home piano session”, contenente il brano inedito “Equilibrio mentale” e una selezione di 6 brani di “SOLO” in versione piano e voce.

Il cantautore si trova attualmente in sala prove, come da lui stesso raccontato con diversi video postati sui social, dove sta preparando il tour che lo vedrà protagonista in 15 stadi italiani e che prenderà il via il 5 giugno da Bibione (DATA ZERO). Con oltre 550.000 biglietti venduti, il tour “Ultimo Stadi 2022”, si candida a essere il principale appuntamento dell’estate del ritorno dei concerti.

Di seguito il calendario del tour Ultimo Stadi 2022:

5 giugno 2022 – BIBIONE, Stadio Comunale – DATA ZERO



11 giugno 2022 – FIRENZE, Stadio Artemio Franchi (SOLD OUT)



12 giugno 2022 – FIRENZE, Stadio Artemio Franchi



17 giugno 2022 – ANCONA, Stadio del Conero



22 giugno 2022 – TORINO, Stadio Olimpico Grande Torino



25 giugno 2022 – NAPOLI, Stadio Diego Armando Maradona (SOLD OUT)



26 giugno 2022 – NAPOLI, Stadio Diego Armando Maradona



30 giugno 2022 – MODENA, Stadio Alberto Braglia



3 luglio 2022 – BARI, Stadio San Nicola



7 luglio 2022 – PESCARA, Stadio Giovanni Cornacchia



11 luglio 2022 – CATANIA, Stadio Cibali



12 luglio 2022 – CATANIA, Stadio Cibali



17 luglio 2022 – ROMA, Circo Massimo (SOLD OUT)



23 luglio 2022 – MILANO, Stadio San Siro (SOLD OUT)



24 luglio 2022 – MILANO, Stadio San Siro (SOLD OUT)



I biglietti sono disponibili online su ticketone.it e presso tutti i rivenditori autorizzati. Tutte le info sono disponibili su vivoconcerti.com