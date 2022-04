CS_A “Chi l’ha visto?” nuovi documenti sul caso di Carlo La Duca

Obiettivo anche sulla scomparsa della giovane campionessa di tiro a segno

Luana e Pietro, moglie e migliore amico di Carlo La Duca, accusati del suo omicidio, devono rimanere in carcere: nuovi documenti a “Chi l’ha visto?”, mercoledì 6 aprile, in prima serata, alle 21.20, su Rai 3. E poi la misteriosa scomparsa della giovane campionessa di tiro a segno che è andata via dopo una festa con gli amici ed è sparita. E ancora, la storia di Antonio Demelas: la sua compagna scompare e lui viene arrestato a distanza di mesi con l’accusa di abusi su minori; potrebbe esserci un legame fra questo arresto e la sparizione di Marina Castangia? Come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Redazione