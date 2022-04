CS_Torna “Volevo fare la Rock Star”, seconda stagione

Con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda

Terzo appuntamento con “Volevo fare la Rock Star”, la serie in onda su Rai 2 mercoledì 6 aprile alle 21.20, con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda e Anna Ferzetti e la regia di Matteo Oleotto. Una coproduzione Rai Fiction e Pepito Produzioni. Nel primo episodio Olivia si aspetta una svolta nel suo rapporto con Francesco che invece la lascia da sola con un segreto da custodire, al momento ha ben altre preoccupazioni. A rendere le cose più difficili ci pensa Silvia, che porta Olli ad un festival letterario dove incontra Sorgente, il capo di una rivista online, che le offre un lavoro a Milano. Olivia, sconcertata, rifiuta. Fabio ed Eros intanto studiano con la loro gang un piano per vendicarsi di Antonio, ma si scontreranno con un nemico ancora più potente. Nel secondo Olli rimane sotto shock quando scopre che Francesco e Silvia stanno provando ad avere un figlio, ma ha la forza di reagire e decide di provare la strada di Milano, piena di speranza. Non sa che proprio per questo motivo, in preda ai bollori adolescenziali, le gemelle si cacceranno in un mare di guai. In uno sfortunato gioco di incastri, complice la droga che Eros cerca goffamente di smerciare, l’ombra del disastro aleggia sulla la vita dei Mazzuccato