CS_Don Matteo 13 “Amore e rabbia”

Due sentimenti opposti, eppure a volte collegati, danno il titolo al secondo episodio di “Don Matteo 13”: “Amore e rabbia”, in onda giovedì 7 aprile su Rai 1 alle 21.25.

All’inizio di questo secondo appuntamento con le indagini del prete investigatore l’omicidio di un avvocato sembra essere legato a un adolescente di nome Federico, che si imbatte casualmente in Don Matteo proprio mentre è in fuga dalla casa della vittima. Il sacerdote riesce a creare un rapporto con il ragazzo, benché il giovane sia scorbutico e rabbioso, e decide di scoprire la verità sull’omicidio per cercare di aiutarlo. Nel frattempo, Valentina muove i primi passi a Spoleto e sviluppa una buona intesa con il pubblico ministero Nardi. Anna intanto cerca di dimenticare Sergio, ma Cecchini equivoca le azioni della Capitana e, preoccupato, convince Marco a starle vicino: chissà se la loro amicizia non si trasformi in qualcosa di più.

Nella seconda puntata della fiction, con la regia di Luca Brignone, Terence Hill, come sempre Don Matteo, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta, Francesco Scali, Pamela Villoresi, Emma Valenti, Mattia Teruzzi, Giorgia Agata, Aurora Mementi, Pietro Pulcini, Domenico Pinelli, Francesco Castiglione.

La puntata potrà essere seguita da chi ha disabilità visive grazie all’audiodescrizione.

Redazione