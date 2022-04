CS_”Big Show”

C’è chi pensa di essere spettatore del programma e invece si ritrova protagonista dello show. Chi viene convocato con una scusa e, crollato il muro, si ritrova sul palco a esibirsi davanti al grande pubblico. Chi ha talento nel canto e sogna di duettare con l’idolo di sempre. Chi non sa di essere ripreso mentre è a cena con gli amici, complici nella realizzazione di un’incredibile sorpresa. E, pure, chi deve rispondere a un quiz per vedere concretizzati i propri desideri e chi vuole dire qualcosa che non ha mai detto a una persona cara e lo fa in maniera molto originale. Poi, c’è l’imponente l’orchestra, il corpo di ballo, un doppio palco, importanti ospiti ed Enrico Papi. Tutto questo, e molto altro, è “Big Show”, da venerdì 8 aprile in prima serata su Canale 5.

Dopo il successo di “Scherzi a parte”, Papi torna su Canale 5 con un grande varietà e guida sornione le fila dello spettacolo, già apprezzatissimo in Gran Bretagna e in Italia, con l’ironia e la sagacia che lo contraddistinguono.

Al suo fianco un “aiutante” d’eccezione: il comico Scintilla che fa (e più spesso disfa) una serie di azioni per portare a termine i propri compiti.

“Big Show” è soprattutto un people show: tutti possono essere protagonisti a propria insaputa. È essenziale il coinvolgimento del pubblico dell’Auditorium del Massimo di Roma. Nel corso della trasmissione può succedere di tutto: si ride, ci si emoziona, si gioca, ci si diverte.

La regia è affidata a Luigi Antonini.

La direzione artistica è di Luca Tommasini.

redazione