CS_GIANNI TOGNI: a maggio in tour per tre speciali appuntamenti nei teatri di TORINO, MILANO e ROMA.￼

GIANNI TOGNI

A MAGGIO IN TOUR PER

TRE SPECIALI APPUNTAMENTI NEI TEATRI

A TORINO, MILANO E ROMA

Gianni Togni torna live! A maggio il cantautore sarà protagonista di tre speciali appuntamenti nei teatri a Torino, Milano e Roma.

Queste le date nel dettaglio:

2 MAGGIO 2022 – TEATRO COLOSSEO – TORINO

(recupero del 21 aprile 2020, del 1 marzo 2021 e successivamente del 30 novembre 2021)

3 MAGGIO 2022 – TEATRO REPOWER – ASSAGO (MI)

(recupero del 22 aprile 2020, del 3 marzo 2021 e successivamente dell’1 dicembre 2021 )

14 MAGGIO 2022 – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – ROMA

(recupero del 21 marzo 2020, del 6 marzo 2021 e successivamente del 4 dicembre 2021)

Gianni Togni, dopo molto tempo, torna in concerto per festeggiare i quarant’anni di carriera musicale. A marzo del 1980, infatti, uscì la canzone “Luna”, che segnò l’inizio di una lunga serie di album e musical teatrali di successo. Accompagnato sul palcoscenico da talentuosi e importanti musicisti, il cantautore romano si prepara a ripercorrere la sua storia artistica, proponendo le tante hit più famose e i brani più recenti tratti dal suo ultimo album in studio “Futuro Improvviso”!

Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente link: https://www.ticketone.it/artist/gianni-togni/.

Redazione