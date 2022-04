CS_Ultimo appuntamento con lo ‘Show dei record’: conduce Gerry Scotti

Domenica 10 aprile 2022, in prima serata su Canale 5, Gerry Scotti presenta l’ultimo appuntamento con “Lo Show dei Record“, il programma dei primati del Guinness World Records, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia.



Anche in questa sesta puntata personaggi eccezionali ed eccentrici, provenienti da ogni parte del mondo, saranno pronti a cimentarsi con prove impossibili per entrare nel Guinness World Records 2022.



Walter Zega sarà il super campione sportivo ospite della serata. L’ex portiere da record dovrà affrontare una prova che prevederà, ovviamente, una porta e un pallone.



Iva Zanicchi sarà, invece, in studio per consegnare a Gerry Scotti un riconoscimento prezioso.



Per l’ultima puntata sarà in studio anche l’apneista Umberto Pelizzari, inviato speciale per questa edizione de “Lo Show dei record” dall’Autodromo di Monza, dove si sono svolte le prove più spettacolari.



La regia de “Lo Show dei Record” è affidata a Roberto Cenci.

redazione