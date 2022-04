CS_Nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”: Nicola Porro intervista Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi torna in uno studio televisivo. Il leader di Forza Italia sarà domani intervistato da Nicola Porro a “Quarta Repubblica” (Retequattro, lunedì, ore 21.30), in una puntata ancora interamente dedicata alla guerra in Ucraina, all’emergenza umanitaria e alle ripercussioni politiche ed economiche in Europa e nel mondo. Le atrocità dai fronti orientali, le conseguenze delle sanzioni contro la Russia e la prospettiva di una riduzione dei consumi di energia saranno raccontate e analizzate in diretta con gli inviati. Tra i servizi, da segnalare un’intervista con il giornalista ucraino Oleh Baturyn, sequestrato, picchiato e minacciato di morte per otto giorni dai soldati russi e un’inchiesta sulle cause per cui in Italia non si può estrarre gas naturale dai giacimenti già disponibili.



Tra i tanti ospiti di Nicola Porro: Toni Capuozzo, l’ex ministro dell’Interno e attuale presidente della Fondazione Med-Or Marco Minniti (Pd), il sociologo e sondaggista indipendente russo Alexei Levinson. Anche domani, il contributo di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

