CS_Alex Baroni: Manuel Aspidi torna a ricordarlo con “Cambiare”

Dopo l’uscita a gennaio di “Non Passerà” brano inedito di Alex Baroni, Manuel Aspidi torna a ricordare il compianto cantautore interpretando “Cambiare” La versione rivista di Manuel Aspidi uscirà il 13 aprile, a venti anni esatti dalla scomparsa di Baroni; sarà un “Cambiare” diverso, caratterizzato da nuovi suoni e nuovi arrangiamenti, con sonorità più moderne e più attinenti al cambiamento dei tempi e dei modi di esprimersi anche in musica. Dice Manuel: “Ho pensato molto prima di confrontarmi con questa canzone, perché è stata la colonna sonora per la vita di moltissimi e riproporla nella mia versione mi spaventa un po’ perché temo che possa non suscitare le stesse emozioni e sensazioni che ha fatto provare Alex nella sua versione. Ma ognuno ha il proprio modo di raccontare le emozioni e seppur rischioso dobbiamo esprimerci per come siamo in ogni occasione, anche quando si canta. Spero che la nuova versione di Cambiare possa farne provare di nuove altrettanto intense e belle”.“Per chi volesse ascoltare “Cambiare nella versione di Aspidi può farlo su tutte le piattaforme digitali a partire dal 13 aprile. Il sito internet di Manuel Aspidi è www.manuelaspidi.com.