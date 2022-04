CS_MARA SATTEI è pronta a trasportarci nel suo “UNIVERSO TOUR 2022”: 12, sono i primi appuntamenti in giro per tutta l’Italia, a partire dai maggiori festival estivi per approdare nei club in autunno.￼

“UNIVERSO TOUR 2022” si arricchisce di nuovi imperdibili appuntamenti estivi che, a partire dal Nameless Music Festival il 4 giugno, vedranno Mara Sattei protagonista indiscussa del suo primo tour.

Salpando dai maggiori festival, per poi approdare nei club, l’artista porterà i suoi fan in un viaggio esperienziale nella dimensione tanto attesa del live, per cantare insieme il suo primo album “Universo” accompagnata dalla band.

Per ognuno dei sei appuntamenti autunnali nei club, inoltre, 50 fortunati fan potranno acquistare un vip pack, che darà diritto alla partecipazione esclusiva alle prove della serata e ad incontrare l’artista nel backstage.

Queste le tappe del tour, in continuo aggiornamento, organizzato da Next Show e OTR Live:

4 GIUGNO – NAMELESS MUSIC FESTIVAL – ANNONE DI BRIANZA (LC)

20 LUGLIO – SONIC PARK STUPINIGI – NICHELINO (TO)

22 LUGLIO – FEEL FESTIVAL – GIAIS DI AVIANO (PN)

29 LUGLIO – INDIEGENO FEST – PATTI (ME)

31 LUGLIO – LUCCA SUMMER FESTIVAL – LUCCA

11 AGOSTO – PARCO GONDAR – GALLIPOLI (LE)

6 OTTOBRE – LARGO VENUE – ROMA

14 OTTOBRE – CAP 10100 – TORINO

15 OTTOBRE – NEW AGE – TREVISO

18 OTTOBRE – SANTERIA – MILANO

19 OTTOBRE – ESTRAGON – BOLOGNA

21 OTTOBRE – VIPER – FIRENZE

Info e biglietti su https://www.otrlive.it/tour-dates/universo-tour-2022/

“Non vedo l’ora inizi il mio tour per poter suonare live e incontrare tutti i miei fan. Sarà davvero incredibile, suonerò insieme alla band e stiamo già iniziando a lavorare duro su tutti gli arrangiamenti e sulla creatività del tour” racconta emozionata l’artista che ha da poco pubblicato il suo album d’esordio “UNIVERSO” (Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), disponibile in fisico, streaming e digitale al link https://marasattei.lnk.to/Universo_. È possibile acquistare anche una limited special edition di “UNIVERSO”, una bellissima collaborazione firmata Seletti, dentro cui specchiarsi, in esclusiva sullo Store Sony Music (https://bit.ly/3Jd3SYm).

L’album, interamente prodotto da tha Supreme, che segue anche la direzione artistica del progetto, rappresenta un grande primo traguardo per l’artista, che fino a oggi ci ha accompagnati mano nella mano, passo dopo passo, alla scoperta della sua musica – dalle Registrazioni ai primi brani ufficiali –, attraverso liriche mai scontate, una potenza vocale senza eguali e un’eleganza che contraddistingue ogni suo movimento o creazione.

Di seguito la tracklist e le collaborazioni che compongono “UNIVERSO”:

“Universo (Intro)”; “Blu Intenso” (feat. Tedua); “Cicatrici”; “Tetris” (feat. Carl Brave); “Ciò che non dici”; “Tamigi”; “Parentesi” (feat. Giorgia); “Shot”; “Antartide”; “0 rischi nel love” (feat. tha Supreme); “Sabbie Mobili”; “Occhi Stelle” (feat. Gazzelle); “Scusa”; “Perle”.

Non è di certo nuovo al suo pubblico il grande talento di Mara Sattei, che ha collezionato a oggi oltre 200 milioni di streaming totali con la sua musica e le collaborazioni che l’hanno vista protagonista.

La cantautrice era riuscita ad affascinare tutti già con le sue “Registrazioni”: “Nuova Registrazione 326” – certificata disco d’Oro -, “Nuova Registrazione 402” e “Nuova Registrazione 527” sono dei veri e propri sfoghi personali messi in musica e prodotti da tha Supreme.

Mara Sattei ha collaborato con importanti colleghi italiani e internazionali che hanno impreziosito il suo percorso artistico: “m12ano” – certificato platino e contenuto nell’album d’esordio di tha Supreme “23 6451” –, “ALTALENE” – che l’ha vista a fianco di Coez nel brano triplo platino estratto da “BV3” – “Dilemme Remix” – singolo certificato platino, che ha segnato l’unione artistica internazionale tra lei, Lous and the Yakuza e tha Supreme – e “Spigoli” – brano triplo platino firmato insieme a Carl Brave e tha Supreme.

La scrittura intima ma allo stesso tempo incisiva, la voce intensa e comunque leggera, l’eleganza e lo sguardo rivolto sempre agli altri sono i tratti distintivi di quella che è già una delle donne più interessanti del nuovo panorama musicale italiano.

