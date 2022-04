CS_A “Chi l’ha visto?” la scomparsa di Andreea Rabciuc

Dal 12 marzo nessuno ha più visto la giovane

Andreea chattava con qualcuno la sera della scomparsa? Con chi? A “Chi l’ha visto?” mercoledì 20 aprile alle 21.20 su Rai 3, nuove interviste ai personaggi che ruotano attorno al caso sempre più misterioso della giovane campionessa di tiro a segno. E ancora, come mai tante ragazze e tanti ragazzi si allontanano dalle comunità per scomparire? Inoltre il mistero dell’appuntato della Guardia di Finanza Piero Conversano: le indagini ricominciano da capo.

Come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

