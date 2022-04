MUSICA: VARIE uscite, concerti…

GEMITAIZ: E’ uscito l’11 Aprile l’atteso nuovo album “ECLISSI”, fuori ovunque il 13 maggio e da ora disponibile in pre-order: https://island.lnk.to/eclissi

“GEMITAIZ SUMMER TOUR 2022”, organizzato da Magellano Concerti insieme a Tanta Roba Label:

18 GIUGNO – ROMA – ROCK IN ROMA

28 GIUGNO – PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

30 GIUGNO – PORDENONE – PORDENONE LIVE 2022 (PARCO SAN VALENTINO)

5 LUGLIO – LEGNANO (MI) – RUGBYSOUND

6 LUGLIO – COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL

9 LUGLIO – SENIGALLIA (AN) – MAMAMIA FESTIVAL

16 LUGLIO – BRESCIA – ARENA CAMPOMARTE

22 LUGLIO – CATANIA – CATANIA SUMMER FEST (VILLA BELLINI)

17 AGOSTO – GALLIPOLI (LE) – SOTTOSOPRA FEST (PARCO GONDAR)

27 AGOSTO – PRATO – PRATO È SPETTACOLO

DITONELLAPIAGA, si aggiungono nuove date a “Camouflage, il Tour”, dal 27 maggio sui palchi dei principali festival estivi. Si aggiungono NUOVE DATE a “Camouflage il Tour”:

05 GIUGNO 2022 CAGLIARI – ATENEIKA

05 LUGLIO 2022 AREZZO – MEN/GO MUSIC FEST

13 LUGLIO 2022 COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL

15 LUGLIO 2022 L’AQUILA – PINEWOOD FESTIVAL

30 LUGLIO 2022 NAPOLI – PALAZZO REALE SUMMER FEST

24 AGOSTO 2022 EMPOLI (FI) – BEAT FESTIVAL

02 SETTEMBRE 2022 CELLA MONTE (AL) JAZZ:RE:FOUND

03 SETTEMBRE GALZIGNANO TERME (PD) – MUSICA TRA LE NUVOLE – ANFITEATRO DEL VENDA

GIGI D’ALESSIO: il 17 giugno in Piazza del Plebiscito a Napoli “UNO COME TE – Trent’anni insieme”, la serata evento per celebrare i suoi primi 30 anni di carriera! Biglietti già in prevendita

LUCIANO LIGABUE per la prima volta si racconta nell’autobiografia “UNA STORIA” (Mondadori), in uscita il 3 maggio e in pre-order da domani!

Il 5 maggio, ore 21, anteprima del Salone del Libro di Torino,

in collaborazione con OGR presso OGR Torino

GIANNA NANNINI: sul palco il 28 maggio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze ARIETE, Con lei sul palco una band di rara eccellenza e tanti ospiti: ARIETE – LOREDANA BERTÈ – COEZ CARMEN CONSOLI – LITFIBA – ENRICO NIGIOTTI – ROSA CHEMICAL – SPERANZA

JAZZMI settima edizione dal 29 settembre al 9 ottobre 2022 MILANO CAPITALE DEL JAZZ

JAZZMI festeggia il suo settimo compleanno con un’edizione straordinaria. Oltre duecento concerti nei teatri, nei club, eventi speciali, film, esposizioni, incontri con gli artisti e molto altro.

Ecco i primi grandi nomi di JAZZMI 2022:JEAN-PHI DARY & JEFF MILLS –

ALFA MIST – PAOLO FRESU – EMMA-JEAN THACKERAY – FABRIZIO BOSSO – JAIMIE BRANCH & JASON NAZARY – VIJAY IYER

A luglio due speciali previews, oggi l’annuncio della prima, il concerto di CIMAFUNK al Giardino “Giancarlo De Carlo” di Triennale Milano

Dal 26 aprile gli ultimi quattro show del tour di RAF e UMBERTO TOZZI, “DUE – LA NOSTRA STORIA”

Queste le prossime date del tour:

26 aprile -Teatro Verdi – FIRENZE (recupero dell’8 marzo e del 23 ottobre 2020, del 23 maggio e del 18 novembre 2021 e del 24 febbraio 2022) – SOLD OUT

29 aprile – Palais – SAINT VINCENT

30 aprile – Nuovo Teatro Carisport – CESENA

2 maggio – Teatro Verdi – MONTECATINI – PT (recupero del 4 aprile e del 6 dicembre 2020, del 30 aprile e del 20 novembre 2021 e del 18 febbraio 2022)

Esce domani “3:33”, il nuovo album di BIONDO. Anticipato dal singolo “TUTTO SBAGLIATO” rappresenta il racconto di una svolta sia personale che artistica. ONLINE IL VIDEO DEL SINGOLO

AIELLO: fuori ovunque venerdì 29 aprile “PARADISO”, il suo nuovo singolo. Da oggi disponibile in pre-save e pre-order. Di seguito il calendario aggiornato delle date del tour nei club di AIELLO, organizzato da Vivo Concerti:





Mercoledì 27 aprile 2022 | Nonantola (MO) @Vox Club SOLD OUT

Sabato 30 aprile 2022 | FIRENZE | Tuscany Hall SOLD OUT

Lunedì 02 maggio 2022 | FIRENZE | Tuscany Hall

Giovedì 12 maggio 2022 | Venaria Reale (TO) @Teatro della Concordia SOLD OUT

Sabato 21 maggio 2022 | MILANO | Fabrique SOLD OUT

Domenica 22 maggio 2022 | MILANO | Fabrique

Lunedì 30 maggio 2022 | NAPOLI | Casa della Musica SOLD OUT

Martedì 31 maggio 2022 | NAPOLI | Casa della Musica SOLD OUT

Sabato 04 giugno 2022 | ROMA | Atlantico Live SOLD OUT

Domenica 05 giugno 2022 | ROMA | Atlantico Live



Al via il 25 aprile la stagione dell’ARENA DI VERONA con i concerti di Zucchero. Attesi oltre mezzo milione di spettatori!

L’Arena di Verona non si è mai fermata e, anche nel 2022, si conferma Tempio della musica italiana e internazionale. Al via dal 25 aprile una stagione straordinaria che verrà inaugurata da Zucchero con ben 14 concerti e oltre 142.000 biglietti già venduti ad un pubblico proveniente da tutta Italia e anche dall’estero (il 3,8% dalla Germania, il 2,8% dall’Austria, l’1,5% dalla Svizzera).

L’Arena, a capienza piena, ospiterà ben 170.000 spettatori solo nei primi 15 giorni di programmazione e l’auspicio è di superare il mezzo milione di spettatori per gli eventi LIVE&TV del 2022, con una conseguente forte ricaduta economica per la città.

Oltre a prestigiosi nomi italiani – Claudio Baglioni (26 e 27 luglio), Eros Ramazzotti (20, 21, 23 e 24 settembre), Francesco De Gregori e Antonello Venditti (12 luglio), Ligabue (27, 29 e 30 settembre) – il calendario del 2022 riabbraccerà grandi artisti internazionali, molti dei quali hanno scelto l’Anfiteatro come data unica o più prestigiosa in Italia: tra questi NICK CAVE (4 luglio), GORILLAZ (5 luglio), TOTO (25 luglio), SCORPIONS (23 maggio), SIMPLE MINDS (18 luglio), MIKA (19 settembre) e KISS (11 luglio).

L’Arena, il prossimo 28 aprile, ospiterà anche la prima data europea del tour dei MÅNESKIN, andata sold out in pochi minuti.

Non mancheranno gli eventi televisivi: si inizia il 2 giugno con l’evento tributo DALLARENALUCIO, dedicato al grande Lucio Dalla,per arrivare a settembre con i Music Awards (9 e 10 settembre) e ad “Arena ’60 ’70 ’80 ’90” (12, 13 e 14 settembre) che, dopo il grande successo dello scorso anno, torna in Arena con la conduzione di Amadeus e una serata in più. arenalive.it