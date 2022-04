CS_La prima serata di lunedì

SULLE RETI GENERALISTE

CANALE 5: ISOLA DEI FAMOSI il reality condotto da Ilary Blasi

ITALIA 1: BATTITI LIVE PRESENTA “MSC CROCIERE – IL VIAGGIO DELLA MUSICA” conducono Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis

RETEQUATTRO: CONTROCORRENTE il programma condotto da Veronica Gentili affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti

SULLE RETI TEMATICHE

IRIS: 007 – VENDETTA PRIVATA film della saga dell’agente segreto James Bond, qui interpretato da Timothy Dalton

CINE34: LA VITA E’ BELLA film drammatico-storico, capolavoro di Roberto Benigni con Nicoletta Braschi. Vincitore 3 premi Oscar nel 1999

TOPCRIME: THE MENTALIST serie cult creata da Bruno Heller

20: GUARDIANS – IL RISVEGLIO DEI GUARDIANI azione fantasy. La Russia crea supereroi per difendersi da forze soprannaturali

LA5: INGA LINDSTROM – SCREZI D’AMORE film tedesco per la tv: tra i “rampolli” di due famiglie, da sempre in lotta, scoppia l’amore

TWENTYSEVEN: LE AMICHE DELLA SPOSA commedia divertente. Ad un matrimonio importante, tutte si contendono il ruolo di prima damigella. Con Kristen Wiij, Maya Rudolph

ITALIA 2: IL LUOGO DELLE OMBRE Thriller fantasy ricco di colpi di scena con Anton Yelchin, Willem Dafoe

EXTRA: L’ULTIMO PADRINO biografico, poliziesco ripercorre gli ultimi anni di latitanza del capo di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, interpretato da Michele Placido

FOCUS: LE MAGASTRUTTURE DELLE ANTICHE CIVILTA’ – LOUVRE 1TV nel centro di Parigi, il Louvre è il museo più grande del mondo