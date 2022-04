CS_Quarto episodio di “Nero a metà”

Con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz

Lunedì 25 aprile alle 21.25 su Rai 1 va in onda il quarto appuntamento con la fiction “Nero a metà”, interpretata da Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario. Dopo aver riconosciuto Clara nelle riprese video di un deposito bagagli, sembra non ci siano più dubbi che abbia agito come corriere della droga per Pugliani. Carlo e gli altri, intanto, sono in lotta contro il tempo per fermare un pericoloso bombarolo. Ottavia sottrae un indizio su Suleyman da casa di Spartaco: lui non la prende bene ma, dopo un primo scontro, tra i due nasce una certa sintonia. La Trevi scopre dove avverrà il prossimo scambio di droga con Pugliani, ma Cantabella viene coinvolto e si ritrova in grave pericolo… Mentre la vita famigliare della Repola viene sconvolta, la squadra indaga sul cadavere del complice di Pugliani, l’uomo senza nome che aveva prelevato Clara all’uscita dal carcere. Elisa, intanto, sembra aver perso la speranza di riconquistare Bragadin e gli comunica che ha deciso di tornare a Brescia…

